Lào Cai quyết liệt phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ

Xác định tuyên truyền, vận động là giải pháp quan trọng trong phòng ngừa vi phạm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể triển khai 2.564 lượt tuyên truyền, thu hút 169.159 người tham gia. Đồng thời, tổ chức ký cam kết với 81.873 hộ gia đình và 37.988 cá nhân không vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công tác tuyên truyền cá biệt được triển khai 256 lượt với 12.654 người tham gia, trong đó có 495 người có uy tín tại cộng đồng dân cư.

Tỉnh Lào Cai đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân về phòng chống tàng trữ, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tác hại, nguy cơ mất an toàn từ việc tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí; trách nhiệm của mỗi người dân trong việc phát hiện, tố giác và tự giác giao nộp vũ khí cho cơ quan chức năng. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, phát huy vai trò của cộng đồng trong phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm.

37.988 cá nhân ký cam kết không sử dụng, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Cùng với công tác tuyên truyền, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh đã duy trì hiệu quả các mô hình tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng trong Nhân dân.

Đặc biệt, sau 3 tháng triển khai Kế hoạch số 244/KH-BCA-C06 ngày 6/4/2026 của Bộ Công an về tuyên truyền, vận động giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, toàn tỉnh đã thu hồi được 105 vũ khí, vật liệu nổ gồm: 54 súng các loại, 22 vũ khí thô sơ và 9 lựu đạn, bom, mìn và 20 viên đạn quân dụng.

Toàn tỉnh đã thu hồi được 105 vũ khí, vật liệu nổ.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng kiên quyết đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm. Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện, đấu tranh với 15 vụ, 19 bị can liên quan đến hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, đấu tranh với 15 vụ, 19 bị can liên quan đến hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Thời gian tới, tỉnh Lào Cai tiếp tục rà soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu và các tuyến giao thông tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm về về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công tác tuyên truyền sẽ được tập trung vào những nhóm đối tượng có nguy cơ cao, gắn với vận động giao nộp, quản lý vũ khí sau thu hồi và kiên quyết xử lý hành vi vi phạm. Qua đó, chủ động ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.