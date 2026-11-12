Lào Cai: Quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ

Cụ thể, tại thôn Tả Suối Câu (xã Y Tý), Đội tìm kiếm, quy tập HCLS cùng các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm và quy tập được 1 HCLS.

Đội tìm kiếm, quy tập HCLS (lâm thời) của Bộ CHQS tỉnh Lào Cai quy tập 1 HCLS tại thôn Tả Suối Câu, xã Y Tý.

Lãnh đạo xã Y Tý và các lực lượng chức năng dâng hương tưởng niệm liệt sĩ.

Cùng ngày, tại khu vực đồi C10 (tổ 39, phường Cam Đường), lực lượng tìm kiếm tiếp tục quy tập thêm 4 HCLS. Đặc biệt, một HCLS được lực lượng chức năng quy tập có kèm theo nhiều di vật gồm: Đôi dép nữ, hộp sáp, nhẫn, kẹp tóc và khăn quàng cổ.

Như vậy, riêng tại khu vực đồi C10, Đội tìm kiếm, quy tập HCLS đã quy tập được 10 HCLS. Các HCLS được tìm kiếm, quy tập từ nguồn thông tin do các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân địa phương cung cấp.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) của Bộ CHQS tỉnh phát hiện thêm 4 HCLS tại khu vực đồi C10, phường Cam Đường.

Sau khi hoàn thành công tác quy tập, lực lượng chức năng đã thực hiện các bước chuyên môn, đối chiếu thông tin và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Các HCLS sau đó được đưa về bảo quản trang nghiêm tại nhà quản trang ở phường Cam Đường theo đúng quy định.

Lực lượng chức năng lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Thời gian tới, Đội tìm kiếm, quy tập HCLS của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục khoanh vùng những khu vực có thông tin về phần mộ liệt sĩ tại phường Cam Đường, xã Y Tý và một số địa phương khác, làm cơ sở triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập HCLS.

Như vậy, riêng tại khu vực đồi C10, Đội tìm kiếm, quy tập HCLS đã quy tập được 10 HCLS. Các HCLS được tìm kiếm, quy tập từ nguồn thông tin do các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân địa phương cung cấp.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) của Bộ CHQS tỉnh phát hiện thêm 4 HCLS tại khu vực đồi C10, phường Cam Đường.

Sau khi hoàn thành công tác quy tập, lực lượng chức năng đã thực hiện các bước chuyên môn, đối chiếu thông tin và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Các HCLS sau đó được đưa về bảo quản trang nghiêm tại nhà quản trang ở phường Cam Đường theo đúng quy định.

Lực lượng chức năng lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Thời gian tới, Đội tìm kiếm, quy tập HCLS của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục khoanh vùng những khu vực có thông tin về phần mộ liệt sĩ tại phường Cam Đường, xã Y Tý và một số địa phương khác, làm cơ sở triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập HCLS.