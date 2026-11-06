Lào Cai: Quy tập hai hài cốt liệt sĩ tại xã Mường Khương

Lực lượng chức năng quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Páo Tủng, xã Mường Khương.

Hai liệt sĩ là Nguyễn Xuân Tích và Lê Quang Chung, cùng hy sinh ngày 5/6/1980 trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Khi hy sinh, cả hai đều mang cấp bậc binh nhất, giữ chức vụ chiến sĩ, thuộc đơn vị c3/d1/e16 Công an nhân dân vũ trang cơ động của Bộ Tư lệnh Công an (nay là Bộ đội Biên phòng).

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tích, sinh năm 1961, nhập ngũ tháng 6/1979, quê ở Thượng Nông, Tam Thanh, Vĩnh Phúc (nay thuộc xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

Liệt sĩ Lê Quang Chung, sinh năm 1960, nhập ngũ tháng 11/1978, quê ở Cổ Tiết, Tam Thanh, Vĩnh Phúc (nay thuộc xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

Sau khi quy tập, hài cốt liệt sĩ sẽ được đơn vị bàn giao cho gia đình, cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Phú Thọ theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ.

Sau khi quy tập hài cốt hai liệt sĩ, đơn vị đã phối hợp xác minh thông tin, liên hệ và báo tin cho thân nhân. Ngày 7/11, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức bàn giao hài cốt hai liệt sĩ cho cấp ủy, chính quyền địa phương của tỉnh Phú Thọ và gia đình theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ.