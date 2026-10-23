Lào Cai quy tập 90 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 1 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Theo Ban Chỉ đạo tỉnh Lào Cai, trong số 90 hài cốt liệt sĩ được quy tập có một mộ tập thể gồm 7 hài cốt; trong đó, 5 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, một liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và 84 liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.

Có 8 liệt sĩ đã có thông tin, 82 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Toàn bộ hài cốt đã được tổ chức truy điệu, an táng theo quy định. Riêng khu vực Đồi Đá vôi, phường Cam Đường, đã quy tập được 45 hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ CHQS tỉnh Lào Cai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn Nậm Pản, xã Mường Khương (Lào Cai). Ảnh: laocai.gov.vn.

Để đạt kết quả trên, lực lượng chức năng đã khảo sát, xác minh 101 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, trong đó kết luận chính xác 92 thông tin, các thông tin còn lại tiếp tục được xác minh khi có thêm căn cứ.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời của tỉnh đã thực hiện gần 7.400 ngày công, đào bới trên 14.500 m³ đất, phát quang gần 640 ha, tổ chức tìm kiếm trên diện tích 1.474 ha và huy động 418 giờ máy xúc phục vụ nhiệm vụ.

Cùng với tìm kiếm, quy tập, tỉnh đẩy mạnh lấy mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân để xác định danh tính liệt sĩ. Tại 16 nghĩa trang liệt sĩ thuộc kế hoạch giai đoạn 1, lực lượng chức năng đã lấy được mẫu tại 820/1.250 phần mộ, đạt 65,6%. Ngày 16/7/2026, tỉnh Lào Cai bàn giao 821 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Trong hai đợt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, tỉnh đã tiếp nhận tổng cộng 3.655 mẫu.

Công tác tìm kiếm, quy tập vẫn gặp khó khăn do địa hình miền núi chia cắt, hồ sơ và tài liệu qua các thời kỳ còn thiếu, thất lạc; nhiều nhân chứng lịch sử tuổi cao hoặc đã mất, một số hài cốt phân hủy, không đủ điều kiện lấy mẫu ADN.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: laocai.gov.vn.

Tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết “Chiến dịch 500 ngày đêm” diễn ra chiều 22/10, ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ, bản đồ tìm kiếm; tập trung lực lượng tại các địa bàn trọng điểm, đẩy mạnh thu nhận mẫu ADN và vận động người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Trong giai đoạn 2, tỉnh Lào Cai phấn đấu quy tập thêm 50 hài cốt liệt sĩ theo chỉ tiêu Ban Chỉ đạo Quân khu 2 giao, đồng thời đẩy nhanh xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2027.

Dịp này, 4 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến dịch được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.