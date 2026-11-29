Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, tính đến ngày 26/11/2026, Lào Cai đã tìm kiếm, quy tập được 114 hài cốt liệt sĩ kể từ khi triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai” (15/3/2026).

Trong đó có 1 mộ tập thể với 7 hài cốt; 12 liệt sĩ hy sinh thời kỳ kháng chiến chống Pháp, 1 liệt sĩ hy sinh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, 98 liệt sĩ hy sinh thời kỳ chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc; có 12 liệt sĩ có thông tin và 99 liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Xã Mậu A tổ chức lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Văn Yên.

Đến nay, tỉnh đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, phường Cam Đường và các nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường, xã Bảo Thắng.

Cùng với đó, các địa phương gồm: phường Nam Cường, phường Âu Lâu, xã Văn Bàn, xã Bát Xát và xã Trấn Yên đã tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 20 hài cốt liệt sĩ.

Tỉnh cũng bàn giao 5 hài cốt liệt sĩ về các địa phương gồm: Ninh Bình, Phú Thọ và thành phố Hà Nội để tổ chức truy điệu, an táng.

Song song với công tác tìm kiếm, quy tập, tỉnh đẩy mạnh lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Để đạt kết quả trên, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện và kinh phí triển khai nhiệm vụ. Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện 7.388 ngày công, đào bới 14.513,2 m³ đất đá, phát quang 639,33 ha, tổ chức tìm kiếm trên diện tích 1.474,7 ha và huy động 418 giờ máy xúc. Qua khảo sát, xác minh 111 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, lực lượng chức năng đã kết luận chính xác 105 thông tin.

Cụ thể, tại khu vực đồi Đá Vôi, Tổ 39, phường Cam Đường, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 45 hài cốt liệt sĩ. Đây là một trong những địa bàn trọng điểm được Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung chỉ đạo, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập.

Xã Hưng Khánh thực hiện lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ phục vụ xác định danh tính.

Song song với công tác tìm kiếm, quy tập, tỉnh đã đẩy mạnh lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Từ ngày 28/5 đến 11/7/2026, tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu tại 16 nghĩa trang liệt sĩ, với 1.250 phần mộ thuộc diện triển khai. Qua đó, thu được 820 mẫu hài cốt, đạt 65,6%; 430 phần mộ không lấy được mẫu do hài cốt đã phân hủy, mủn nát.

Đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, qua hai đợt cao điểm, Công an tỉnh đã thu nhận 3.655 mẫu sinh phẩm ADN, trong đó đợt 1 thu nhận 3.115 mẫu, đợt 2 thu nhận 540 mẫu.

Đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, qua hai đợt cao điểm, Công an tỉnh đã thu nhận 3.655 mẫu sinh phẩm ADN.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và Nhân dân. Toàn tỉnh đã thành lập 100 tổ tiếp nhận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; huy động 1.187 lượt người tham gia công tác tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm, tập trung xác minh thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các khu vực trọng điểm, vùng lõi có nhiều thông tin về liệt sĩ chưa được quy tập; đồng thời tiếp tục lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Tỉnh phấn đấu từ nay đến hết năm 2026 tìm kiếm, quy tập được 50 hài cốt liệt sĩ theo chỉ tiêu Ban Chỉ đạo Quân khu 2 giao.

Việc đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, mà còn đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, góp phần lan tỏa sâu sắc truyền thống tri ân của dân tộc.