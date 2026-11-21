UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 4355/QĐ-UBND ngày 20/11/2026 về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị liên phường gồm Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia và xã Liên Sơn. Khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 128,45 km² (12.844,88ha), gồm 3 phường và 1 xã. Thời hạn quy hoạch ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2050.

Một góc đô thị liên phường Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia và xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai.

Dân số hiện trạng năm 2025 khoảng 84.149 người. Dự báo đến năm 2030 tăng lên khoảng 105.000 người và đến năm 2050 đạt khoảng 200.000 người.

Quy hoạch xác định đô thị liên phường Nghĩa Lộ - Trung Tâm - Cầu Thia và xã Liên Sơn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, lịch sử, thương mại, dịch vụ và du lịch khu vực phía Tây tỉnh Lào Cai; đồng thời là đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ phía Tây của tỉnh.

Định hướng phát triển đô thị theo mô hình dịch vụ - du lịch sinh thái - văn hóa đa cực, gắn với cấu trúc cảnh quan thung lũng Mường Lò, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

Đáng chú ý, không gian đô thị được tổ chức theo mô hình “1 trục động lực - 2 hành lang phát triển - 3 cực động lực - đa điểm phát triển”.

Trong đó, trục động lực Bắc - Nam dọc Quốc lộ 32 và Quốc lộ 32D là trục phát triển chủ đạo, tập trung các chức năng hành chính, thương mại, dịch vụ, công cộng và các khu vực phát triển đô thị mới.

Hai hành lang phát triển gồm hành lang phía Đông ưu tiên phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và các chức năng hỗn hợp; hành lang phía Tây tập trung phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, nông nghiệp và kinh tế xanh gắn với bảo tồn cảnh quan tự nhiên.

Ba cực động lực gồm khu vực Nghĩa Lộ và Trung Tâm là cực trung tâm tổng hợp; xã Liên Sơn là cực phát triển logistics, thương mại và dịch vụ vùng; phường Cầu Thia là cực phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và nông nghiệp trải nghiệm.

Về hạ tầng giao thông, quy hoạch định hướng nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 32 đạt tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp III miền núi; hình thành Quốc lộ 32D trên cơ sở nâng cấp Quốc lộ 32 và tuyến ĐT174.

Đồng thời, hình thành hai tuyến đường vành đai phía Đông và phía Tây nhằm tăng cường kết nối giữa các khu vực, tạo động lực phát triển đô thị mới và giảm áp lực giao thông qua khu vực trung tâm. Quy mô mặt cắt các tuyến đường vành đai dự kiến từ 26-32m.

Quy hoạch cũng định hướng xây dựng mới các tuyến đường, cầu qua suối Thia và suối Nậm Đông; phát triển mạng lưới xe buýt, xe điện, xe đạp công cộng và các tuyến đường dành cho người đi bộ.

Đối với hạ tầng kỹ thuật, nhà máy nước Nghĩa Lộ được định hướng nâng công suất từ 6.000 m³/ngày đêm lên 10.000 m³/ngày đêm vào năm 2030 và 20.000 m³/ngày đêm sau năm 2030. Đồng thời, quy hoạch xây dựng mới các nhà máy nước Nghĩa Văn, Phù Nham nhằm đáp ứng nhu cầu cấp nước trong tương lai.

Hệ thống xử lý nước thải được tổ chức thành 5 lưu vực chính, với tổng lưu lượng nước thải phát sinh dự kiến khoảng 27.000 m³/ngày đêm. Tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh khoảng 187 tấn/ngày đêm.

Một trong những định hướng đáng chú ý là bảo tồn cảnh quan cánh đồng Mường Lò, suối Thia, suối Nậm Đông; phát triển hệ thống công viên, hành lang xanh, không gian công cộng ven suối, kết hợp du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao.

Quy hoạch đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, từng bước đáp ứng tiêu chí đô thị loại II, hướng tới xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa và cảnh quan đặc trưng vùng Mường Lò.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng hồ sơ, phối hợp với các địa phương tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch; hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện, kiểm tra việc cắm mốc giới và quản lý quy hoạch theo quy định.

UBND các phường Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia và xã Liên Sơn có trách nhiệm tổ chức quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, bảo đảm các chương trình, dự án đầu tư phù hợp với đồ án được phê duyệt.