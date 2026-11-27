Theo Nghị quyết, mức chi tặng quà chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng đối với các đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện là 1 triệu đồng/người/lần ở cấp tỉnh và 800.000 đồng/người/lần ở cấp xã. Việc tặng quà không quá 3 lần/người/năm.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lý Seo Say, phường Cam Đường

Đối với trường hợp ốm đau, mức chi thăm hỏi là 1 triệu đồng/người/lần ở cấp tỉnh và 800.000 đồng/người/lần ở cấp xã, không quá 3 lần/người/năm. Trường hợp gặp khó khăn về kinh tế, mức thăm hỏi là 2 triệu đồng/người/năm ở cấp tỉnh và 1,6 triệu đồng/người/năm ở cấp xã. Mức chi phúng viếng khi cá nhân qua đời, bao gồm cả vòng hoa, là 2 triệu đồng/người ở cấp tỉnh và 1,5 triệu đồng/người ở cấp xã.

Đối với công tác chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi là công dân Việt Nam cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết quy định mức quà tặng cụ thể theo từng độ tuổi. Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi được chúc thọ hằng năm, mức quà trị giá 900.000 đồng/người. Người thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước chúc thọ, tặng 5 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt.

Người thọ 95 tuổi được tặng quà trị giá 700.000 đồng; người thọ 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ, tặng hiện vật trị giá 150.000 đồng và 600.000 đồng tiền mặt. Người ở tuổi 80, 85 được tặng quà trị giá 600.000 đồng; người ở tuổi 70, 75 được tặng quà trị giá 500.000 đồng. Các mức quà tặng, trừ trường hợp thọ 100 và 90 tuổi, được thực hiện bằng tiền mặt, hiện vật hoặc kết hợp cả hai hình thức.

Kinh phí thực hiện chính sách được bố trí từ dự toán ngân sách hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành. Trong đó, kinh phí chúc thọ, tặng quà người cao tuổi thọ 100 tuổi và 90 tuổi bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Sở Y tế; kinh phí tặng quà người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của ngân sách cấp xã.

Nghị quyết số 54/2026/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 01/01/2027, đồng thời bãi bỏ các quy định trước đây của tỉnh Yên Bái về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng và chính sách quà tặng chúc thọ, mừng thọ đã được tiếp tục áp dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

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