Lào Cai quảng bá sản phẩm quế tại Hội chợ Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam

Quảng bá sản phẩm quế tại Hội chợ Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam.

Hội chợ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), số 799 Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, hai hợp tác xã trưng bày, quảng bá các sản phẩm từ quế và trầm như quế thanh, quế điếu, quế sáo, nhang quế, nụ trầm quế, bột quế, tinh dầu quế…

Khách hàng tham quan, tìm hiểu các sản phẩm quế của Lào Cai.

Thông qua hoạt động trưng bày, Hội Nông dân tỉnh và Hội Quế hồi tỉnh mong muốn hỗ trợ các hợp tác xã quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu quế Lào Cai; đồng thời tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến với các nhà phân phối, đối tác xuất nhập khẩu trong và ngoài nước, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Các sản phẩm đặc trưng từ quế và trầm như: quế thanh, quế điếu, quế sáo, nhang quế, nụ trầm quế, bột quế, tinh dầu quế được giới thiệu tại hội chợ.

Hiện, Lào Cai có trên 147.571 ha quế. Đây là cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao, mang lại thu nhập cho nhiều hộ dân, đồng thời cung cấp nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến.