Lào Cai quảng bá sản phẩm quế tại Hội chợ Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam
Từ ngày 11 đến 14/11, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Quế hồi tỉnh đưa các hợp tác xã Cốc Lầu và Nậm Cọ tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm quế tại Hội chợ Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam (Vietnam Foodexpo 2026), góp phần kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế.
Hội chợ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), số 799 Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, hai hợp tác xã trưng bày, quảng bá các sản phẩm từ quế và trầm như quế thanh, quế điếu, quế sáo, nhang quế, nụ trầm quế, bột quế, tinh dầu quế…
Thông qua hoạt động trưng bày, Hội Nông dân tỉnh và Hội Quế hồi tỉnh mong muốn hỗ trợ các hợp tác xã quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu quế Lào Cai; đồng thời tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến với các nhà phân phối, đối tác xuất nhập khẩu trong và ngoài nước, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Hiện, Lào Cai có trên 147.571 ha quế. Đây là cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao, mang lại thu nhập cho nhiều hộ dân, đồng thời cung cấp nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lao-cai-quang-ba-san-pham-que-tai-hoi-cho-quoc-te-cong-nghiep-thuc-pham-viet-nam-post914371.html