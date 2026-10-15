Lào Cai: Quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng

Từ ngày 16 đến 21/10, tại tỉnh Lào Cai, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức “Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 và Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng tại tỉnh Lào Cai năm 2026.

Với diện tích khoảng 400 m², không gian gồm 22 gian hàng của 21 đơn vị, doanh nghiệp và hợp tác xã đến từ 10 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Cà Mau. Các sản phẩm trưng bày thuộc nhiều nhóm ngành hàng như thủy hải sản, yến sào, nông sản, đồ uống, thực phẩm chế biến, dược liệu và thủ công mỹ nghệ. Nhiều đặc sản tiêu biểu được giới thiệu như nước mắm Cát Hải đạt OCOP 5 sao, chè Thái Nguyên đạt OCOP 4 sao, chả mực Hạ Long, hành tỏi Lý Sơn, cà phê Cư M’gar, sữa Ba Vì và cốm Mễ Trì.

Bên cạnh trưng bày, giới thiệu sản phẩm, chương trình tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thử nếm và kết nối tiêu thụ. Không gian được bài trí bằng vật liệu tre, nứa, kết hợp các tiểu cảnh mang bản sắc văn hóa dân tộc, tạo điểm nhấn để du khách tìm hiểu sản phẩm và đặc trưng văn hóa các vùng miền.

Theo Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi ba không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng năm 2026. Hai sự kiện tiếp theo dự kiến tổ chức tại Lâm Đồng, gắn với Festival Hoa Đà Lạt và Cà Mau, Festival Tôm Cà Mau trong tháng 11 và 12.

Tại Lào Cai, sau hơn 7 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh có 600 sản phẩm đạt từ 3 đến 5 sao, trong đó có 2 sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia và 54 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Việc kết nối sản phẩm OCOP với các hoạt động du lịch được kỳ vọng giúp các chủ thể sản xuất mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, tìm kiếm đối tác và phát triển kênh tiêu thụ. Tuy nhiên, để duy trì hiệu quả sau sự kiện, các đơn vị cần chú trọng chất lượng sản phẩm, năng lực cung ứng và khả năng kết nối với hệ thống phân phối lâu dài.