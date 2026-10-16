Lào Cai quảng bá du lịch và sản vật tại đại lễ múa xòe Thái

Ngày 16.10, giữa chuỗi hoạt động của Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, Hội chợ Du lịch Tây Bắc và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP khai mạc, đưa văn hóa bản địa và đặc sản vùng miền đến gần hơn với du khách.

Không gian hội chợ được chia thành các khu vực quảng bá du lịch liên kết vùng, giới thiệu sản phẩm OCOP, trưng bày “Sắc màu văn hóa Tây Bắc” và ẩm thực với chủ đề “Lào Cai - Chạm đỉnh vị giác” tạo nên điểm dừng chân bên lề lễ hội.

Cắt băng khai mạc Hội chợ du lịch Tây Bắc năm 2026 tổ chức tại Lào Cai

Từ những sản phẩm đặc trưng đến món ăn địa phương, các gian trưng bày mở ra cách tiếp cận văn hóa Tây Bắc qua những gì hiện diện trong đời sống giúp du khách tìm hiểu thêm về bản sắc từng vùng đất.

Sự kết hợp giữa quảng bá điểm đến, giới thiệu văn hóa và ẩm thực đặt sản vật địa phương trong hành trình trải nghiệm du lịch tạo cơ hội để du khách khám phá những giá trị đặc trưng của khu vực ngay tại không gian lễ hội.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, khu vực kết nối sản phẩm OCOP quy tụ các hợp tác xã, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh tạo điều kiện giới thiệu hàng hóa, tiếp cận khách hàng và tìm kiếm đối tác tiêu thụ.

Chương trình trình diễn tiết mục văn nghệ tại sự kiện

Với các chủ thể sản xuất, hội chợ là dịp quảng bá thương hiệu, nắm bắt nhu cầu thị trường và mở rộng kênh phân phối với ngành du lịch, sản phẩm địa phương trở thành một nội dung kết nối trải nghiệm và hoạt động giao thương.

Hoạt động xúc tiến du lịch liên kết vùng cũng tạo cơ hội để doanh nghiệp lữ hành, đơn vị cung cấp dịch vụ và các địa phương giới thiệu điểm đến, trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác phát triển sản phẩm du lịch gắn với đặc trưng từng vùng.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm tại gian hàng

Hội chợ do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai chủ trì tổ chức với sự tham gia của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch, thương mại và các chủ thể có sản phẩm OCOP.

Theo Ban Tổ chức, sự kiện tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh trong khuôn khổ Chương trình hợp tác phát triển các tỉnh Tây Bắc mở rộng, hướng đến liên kết phát triển du lịch với tiêu thụ sản phẩm đặc trưng và quảng bá thương hiệu địa phương.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai định hướng tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, đổi mới phương thức quảng bá trên nền tảng số.