Lào Cai: Quân khu 2 kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi C10, phường Cam Đường

Đoàn công tác Quân khu 2 kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi C10, phường Cam Đường. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai.

Theo báo cáo của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai, đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi C10. Hiện các lực lượng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, bảo đảm thực hiện thận trọng, chặt chẽ từng khâu, từng bước, với quyết tâm tìm kiếm, quy tập đầy đủ nhất hài cốt các liệt sĩ còn nằm lại trên địa bàn.

Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đồi C10, phường Cam Đường. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát thực địa khu vực đồi C10, nắm tình hình, tiến độ triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kiểm tra các vị trí đã tổ chức tìm kiếm, khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ và công tác thu thập, bảo quản di vật. Đoàn cũng kiểm tra công tác quản lý, chăm sóc, bảo quản hài cốt liệt sĩ tại nhà quàn của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại phường Cam Đường.

Khu vực nhà quàn của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại phường Cam Đường. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Qua kiểm tra, đoàn công tác đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai và các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà soát kỹ các nguồn thông tin, tài liệu liên quan mộ liệt sĩ; tổ chức khảo sát, xác minh cụ thể từng vị trí, mở rộng phạm vi tìm kiếm trên cơ sở đánh giá địa hình và các căn cứ thực tế. Chú trọng bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm; thực hiện nghiêm quy trình cất bốc, tiếp nhận, bảo quản hài cốt và di vật; đẩy mạnh thu thập thông tin, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Đoàn cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy trách nhiệm, tăng cường phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết, quyết tâm tìm kiếm, quy tập đầy đủ nhất có thể hài cốt các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ và nhân dân.