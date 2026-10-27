Lào Cai: Phúc Khánh vào hội cốm, lan tỏa sắc màu văn hóa dân tộc Tày

Sàng cốm. (Nguồn: TTXVN)

Lễ hội Cốm xã Phúc Khánh năm 2026 diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 31/10 đến hết ngày 1/11 (tức ngày 22-23/9 Âm lịch) tại thôn Già Hạ, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai.

Lễ hội Cốm năm 2026 được tổ chức nhằm khôi phục và phát triển lễ hội truyền thống gắn liền với khu di tích lịch sử căn cứ cách mạng Đình làng Già Hạ. Đồng thời, đây cũng là dịp để tôn vinh, giữ gìn bản sắc văn hóa tâm linh, giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương.

Lễ hội năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Cụ thể, ngày 31/10 diễn ra giải chạy “Mùa Cốm xanh” tại sân Đình làng Già Hạ với sự tham gia của cán bộ, lực lượng vũ trang, nhân dân trong xã và các địa phương lân cận.

Cùng ngày diễn ra hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm địa phương với các gian hàng trưng bày nông sản, ẩm thực và sản phẩm làm từ cốm. Chương trình văn nghệ chào mừng diễn ra tối 31/10.

Ngày 1/11, lễ khai mạc chính thức diễn ra từ 7h30. Ngay sau lễ khai mạc là Lễ rước lúa từ cánh đồng Già Hạ về sân lễ hội, sau đó là Hội thi làm cốm giữa các đội thi.

Lễ dâng lễ, dâng hương Đình làng Già Hạ sẽ được tổ chức trang trọng, bao gồm các nghi thức dâng lễ, đọc văn tế (bài cúng lúa mới của dân tộc Tày) và dâng hương của đại biểu cùng du khách.

Các trò chơi dân gian và môn thể thao truyền thống như đẩy gậy, kéo co, ném còn, bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đánh trống... tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Lễ hội Cốm xã Phúc Khánh năm 2026 hứa hẹn là hoạt động hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và du lịch địa phương.

Đến với Phúc Khánh mùa lễ hội, du khách vừa thưởng thức hương vị cốm ngọt lành, vừa đắm mình trong thiên nhiên và cảm nhận sự hiếu khách, thân thiện của người dân nơi đây.

Thời gian qua, một số địa phương trong tỉnh Lào Cai cũng tổ chức lễ hội cốm, như Lễ hội Cốm Hợp Thành, diễn ra trong hai ngày 17-18/10; Lễ hội Cốm xã Dương Quỳ, được tổ chức trong hai ngày (24-25/10).../.

Năm 2020, công trình Đình làng Già Hạ được phục dựng theo đúng nguyên mẫu đình làng xưa và dựa trên những mô tả của các cụ cao niên, nhân chứng hiện đang sinh sống trên địa bàn xã. Theo các tư liệu lịch sử, vào tháng 11/1947, Tỉnh ủy và Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Lào Cai chủ trương cùng nhân dân tản cư về Lục Yên (Yên Bái). Tại Đình làng Già Hạ, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị cán bộ Đảng toàn tỉnh bàn về phương hướng kháng chiến, xây dựng lực lượng trong khu căn cứ, củng cố chi bộ nông thôn và bàn về việc mở chiến dịch biên giới, chiến dịch Lê Hồng Phong, tiến tới giải phóng Lào Cai. Không chỉ là căn cứ cách mạng, đình làng xưa còn là nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa văn nghệ của nhân dân trong vùng.