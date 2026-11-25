Cửa khẩu Lồ Cố Chin, xã Pha Long, tỉnh Lào Cai.

Hoạt động này nhằm cụ thể hóa Biên bản hội đàm định kỳ lần thứ 25 giữa Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng khu Mông Tự (Trung Quốc). Đội tuần tra phía Việt Nam do Trung tá Trương Hồng Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pha Long làm Đội trưởng; phía Trung Quốc do Thiếu tá Dương Vĩnh Hoa, Trạm trưởng Trạm Hội ngộ hội đàm Biên phòng khu vực Hà Khẩu làm Đội trưởng.

Thiếu tá Dương Vĩnh Hoa, Trạm trưởng Trạm Hội ngộ hội đàm Biên phòng khu vực Hà Khẩu tặng hoa Trung tá Trương Hồng Phong Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pha Long tại vạch phân định đường biên giới lối mở Lồ Cố Chin.

Đồn Biên phòng Pha Long cùng Trạm Hội ngộ hội đàm Biên phòng khu vực Hà Khẩu và Phân trạm Lao Kha (Trung Quốc) tuyên truyền pháp luật tại chợ biên giới Lao Kha, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam Trung Quốc.

Trong điều kiện mưa lớn, địa hình trơn trượt, lực lượng chức năng hai bên vẫn khắc phục khó khăn, tổ chức tuần tra, kiểm tra song phương đoạn biên giới từ khu vực mốc quốc giới số 153 đến mốc số 163. Qua kiểm tra thực địa, đường biên, mốc quốc giới giữ nguyên trạng, ổn định; Nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Trung tá Trương Hồng Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pha Long và Thiếu tá Dương Vĩnh Hoa, Trạm trưởng Trạm Hội ngộ hội đàm Biên phòng khu vực Hà Khẩu cùng trao đổi trên biên giới.

Điểm nhấn của đợt công tác lần này là hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật xuyên biên giới với sự phối hợp đồng bộ giữa ba đơn vị (Đồn Biên phòng Pha Long cùng Trạm Hội ngộ hội đàm Biên phòng khu vực Hà Khẩu và Phân trạm Kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Lao Kha). Tại khu vực lối mở Lồ Cố Chin (Việt Nam) và chợ Lao Kha (Trung Quốc), lực lượng chức năng hai nước đã trực tiếp gặp gỡ, phát tờ rơi song ngữ Việt - Trung cho đông đảo cư dân biên giới.

Đồn Biên phòng Pha Long và Trạm Hội ngộ hội đàm Biên phòng khu vực Hà Khẩu tại cột mốc 163.

Đồn Biên phòng Pha Long kiểm tra cột mốc 153.

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các quy định tại ba văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; quy định về xuất, nhập cảnh; phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và buôn lậu qua biên giới; đồng thời vận động người dân không chăn thả gia súc qua biên giới và chung tay bảo vệ môi trường khu vực biên cương. Hoạt động thiết thực này thể hiện rõ hiệu quả phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giúp cư dân vùng biên nâng cao nhận thức và tự giác chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Các lực lượng tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân khu vực biên giới tại chợ Lao Kha, Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Kết thúc buổi tuần tra, tuyên truyền pháp luật, hai bên đã cùng đánh giá kết quả, thống nhất phương hướng phối hợp trong thời gian tới. Ngay sau đó, các đơn vị đã tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị trong không khí thắm tình đoàn kết, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, cùng chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.