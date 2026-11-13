Lào Cai: Phối hợp tuyên truyền pháp luật cho người dân biên giới

Lực lượng chức năng hai bên phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật tại khu vực Cửa khẩu Mường Khương (Việt Nam)-Kiều Đầu (Trung Quốc). (Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai)

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu hai bên phối hợp tuyên truyền cho hơn 100 người dân về 3 văn kiện pháp lý trên biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời tuyên truyền về phòng, chống tội phạm trên biên giới, nhất là phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép.

Người dân hai bên biên giới được tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng song ngữ Việt-Trung. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai)

Đây là hoạt động thường niên, góp phần tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, thúc đẩy hợp tác trong quản lý, bảo vệ biên giới giữa lực lượng chức năng hai bên; đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân biên giới; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, cùng phát triển.