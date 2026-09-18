Lào Cai: Phiên làm việc đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Niệm Phật cầu gia bị

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Thanh Điện (Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, Trưởng ban Tổ chức Đại hội), Thượng tọa Thích Đức Thiện (Tổng Thư ký); Thượng toạ Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương; chư tôn đức Văn phòng Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai và các tỉnh, thành; cùng 450 đại biểu cùng về tham dự

Về phía chính quyền có ông Trần Phùng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai; ông Vũ Trọng Khuynh, Trưởng phòng Tôn giáo tỉnh; bà Trần Thị Nga, Phó phòng Tôn giáo tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành,...

Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Mở đầu chương trình, toàn thể đại biểu tham dự thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào mừng đặc sắc. Sau khi cử hành nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, dành phút nhập Từ bi quán, Thượng tọa Thích Minh Huy, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thông qua danh sách cung thỉnh Ban Chứng minh, Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát lên điều hành đại hội.

Đại đức Thích Minh Chính, Trưởng ban Kiểm soát Đại hội báo cáo công tác thẩm tra tư cách đại biểu; Đại đức Thích Chân Tín, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự thông qua nội quy làm việc và chương trình chi tiết trong 2 ngày diễn ra đại hội.

Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc phiên làm việc đầu tiên, Hòa thượng Thích Thanh Điện nhấn mạnh với tinh thần đoàn kết và cởi mở, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lào Cai mong muốn quý đại biểu tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu vào bản báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ tới; nhìn vào năng lực thực tế để suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 và các chức danh chủ chốt của Ban Trị sự để tiếp tục phục vụ Giáo hội, phụng sự dân tộc trong giai đoạn mới.

Trong chương trình làm việc, toàn thể đại hội đã theo dõi thước phim phóng sự tóm tắt những thành tựu nổi bật trong công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2022 -2027. Theo đó, Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới, giữ vị trí chiến lược quan trọng nơi địa đầu Tây Bắc của Tổ quốc, là cửa ngõ giao thương quốc tế, nơi hội tụ 30 dân tộc anh em cùng sinh sống với bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, đến nay toàn tỉnh có 47 vị Tăng Ni, 41 ngôi chùa và 55.358 tín đồ Phật tử, tạo nền tảng quan trọng để Giáo hội tiếp tục phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tu học của nhân dân trong thời kỳ mới.

Chư tôn đức tham dự

Sau khi hợp nhất, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy, thống nhất phương thức điều hành và triển khai các hoạt động Phật sự trên tinh thần kế thừa, đoàn kết và phát triển. Hoạt động Phật sự tại các cơ sở tự viện ngày càng đi vào nền nếp; công tác Tăng sự, Giáo dục Phật giáo, Hoằng pháp, Văn hóa, Nghi lễ, Hướng dẫn Phật tử, Từ thiện xã hội, Thông tin - Truyền thông và đối ngoại Phật giáo đều có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước khẳng định vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc gắn liền với bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã (cũ) và các cơ quan chức năng quan tâm theo dõi, hướng dẫn công tác bảo tồn, trùng tu và tôn tạo các cơ sở tự viện, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Phật giáo trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền là hơn 60 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ban Trị sự cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; trao học bổng, xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng cầu dân sinh; hỗ trợ khám chữa bệnh; cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, sạt lở đất và các sự cố bất khả kháng,.. Tổng số tiền thực hiện các công tác từ thiện, an sinh xã hội của Ban Trị sự trong nhiệm kỳ qua là hơn 40 tỷ đồng.

Sư cô Thích Diệu Thiện trình bày tham luận

Trong khuôn khổ đại hội, đại biểu cũng đã nghe Sư cô Thích Diệu Thiện trình bày tham luận với chủ đề: "Khó khăn trong công tác hoằng pháp của Tăng Ni vùng cao và khát vọng tiếp nối dòng chảy Phật giáo trên miền biên viễn Lào Cai".

Để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027, Thượng toạ Thích Quảng Tiếp, Phó Văn phòng Trung ương Giáo hội công bố quyết định của Hội đồng Trị sự về việc trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể và cá nhân tiêu biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai đã có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027, góp phần công đức vào sự phát triển chung của GHPGVN.

Trung ương Giáo hội trao Bằng tuyên dương công đức

Tại phiên làm việc, Hòa thượng Thích Thanh Điện thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2022-2027 tuyên bố mãn nhiệm và trình đề án dự kiến nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026-2031. Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Thích Gia Quang lấy ý kiến đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua danh sách nhân sự.

Dịp này, Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cũng tặng Bằng tuyên dương công đức đến các cá nhân không tham gia Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ mới.

Hòa thượng Thích Gia Quang lấy ý kiến đại hội về danh sách nhân sự tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026-2031

Phiên làm việc đầu tiên khép lại sau phát biểu đúc kết của Thượng toạ Thích Minh Huy. Sáng mai, ngày 19-9, phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh vào sáng mai, 19-9