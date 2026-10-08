Lào Cai: Phê duyệt đánh giá môi trường 15 khu tái định cư phục vụ đường sắt

Ngày 7/10, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 3688/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di chuyển hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Yên Bái cũ (nay thuộc tỉnh Lào Cai).

Khu tái định cư xã Quy Mông đã hoàn thành.

Theo quyết định, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư, triển khai tại phường Âu Lâu và các xã Quy Mông, Xuân Ái, Mậu A, Tân Hợp, Đông Cuông, Châu Quế.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, dự án dự kiến xây dựng 15 khu tái định cư và một khu nghĩa trang, với tổng diện tích khoảng 67,6ha.

Các khu tái định cư được bố trí tại nhiều địa bàn, trong đó có những khu quy mô lớn như khu tái định cư tổ dân phố Bình Trà, phường Âu Lâu rộng 13,2ha, bố trí 218 lô; khu tái định cư An Hòa, xã Mậu A rộng 10,5ha, bố trí 114 lô; khu tái định cư Trung Tâm - Ngòi Viễn, xã Xuân Ái rộng 5,35ha, bố trí 79 lô. Khu nghĩa trang tổ dân phố Bảo Lâm, phường Âu Lâu có diện tích 4,2ha.

Các hạng mục chính gồm san nền, đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, thu gom và thoát nước thải, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, cây xanh, phòng cháy chữa cháy cùng các công trình phụ trợ khác.

Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư nên được xác định là dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường. Trong quá trình triển khai, hoạt động thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đào đắp, san nền, vận chuyển đất đá và nguyên vật liệu, thi công xây dựng có thể phát sinh bụi, tiếng ồn, khí thải, nước thải và chất thải rắn.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường chỉ rõ dự án phải chuyển đổi khoảng 21,59ha đất rừng sản xuất và 20,96ha đất trồng lúa. Việc này được đánh giá có thể ảnh hưởng đến nguồn nước, đất, hệ sinh thái, đồng thời tác động đến sinh kế và đời sống của người dân có đất bị thu hồi.

Quá trình thi công cũng có thể làm gia tăng lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường khu vực, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng giao thông, hư hỏng mặt đường, ùn tắc và tai nạn giao thông. Dự án đồng thời có yêu cầu di dân, tái định cư đối với 20 hộ dân, có thể tác động đến đất ở, đất sản xuất, nơi ở, sinh kế và thu nhập của các hộ bị ảnh hưởng.

Để hạn chế tác động môi trường, trong giai đoạn thi công, tại mỗi khu vực công trường sẽ bố trí nhà vệ sinh di động, định kỳ thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. Hệ thống rãnh thoát nước và hố ga cũng được bố trí tại các khu vực thi công, kết hợp hố lắng để xử lý bùn đất trước khi nước thoát ra môi trường.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu chủ dự án thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật liên quan. Quyết định 3688/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký; đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.