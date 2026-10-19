Lào Cai: Phê duyệt Báo cáo đề xuất xây dựng Chương trình phát triển đô thị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo Quyết định, phạm vi nghiên cứu xây dựng Chương trình phát triển đô thị bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Lào Cai bao gồm 99 đơn vị hành chính cấp xã (10 phường và 89 xã), với tổng diện tích tự nhiên 13.256,92 km². Sở Xây dựng được giao làm chủ đầu tư, cơ quan chủ trì tổ chức lập chương trình.

Mục tiêu của chương trình là tạo cơ sở huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống đô thị toàn tỉnh; nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng, cải thiện diện mạo kiến trúc, cảnh quan đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc và giá trị lịch sử của các đô thị trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt Báo cáo đề xuất xây dựng Chương trình phát triển đô thị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: laocai.gov.vn

Chương trình sẽ tập trung đánh giá thực trạng đầu tư, phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn toàn tỉnh; cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, xác định và từng bước nâng cao tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh, xây dựng phát triển các vùng trong tỉnh, các khu chức năng trên cơ sở phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng và xác định định hướng phát triển, chương trình sẽ xây dựng các nội dung phát triển hệ thống đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời xác định lộ trình, nguồn vốn và các nhiệm vụ cụ thể thông qua hệ thống kế hoạch, chương trình, dự án để từng bước hiện thực hóa mục tiêu đề ra.

Theo Quyết định, thời gian thực hiện công tác xây dựng chương trình trong giai đoạn 2026 - 2027. Tổng dự toán kinh phí thực hiện là 2,479 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung đề xuất; tổ chức lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề cương và chương trình, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, tiến độ theo quy định của pháp luật về đô thị, đấu thầu và các quy định có liên quan.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định kinh phí, kịp thời tham mưu bố trí nguồn lực phục vụ công tác lập, thẩm định và phê duyệt chương trình. Các sở, ngành, địa phương phối hợp tham gia góp ý, hoàn thiện nội dung chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao.