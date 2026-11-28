Gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Lào Cai xác định quế là một trong những cây trồng chủ lực của ngành lâm nghiệp. Việc phát triển vùng nguyên liệu, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ được kỳ vọng tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai, tính đến hết năm 2025, Lào Cai có trên 147.000ha quế. Đây là vùng nguyên liệu quế lớn nhất cả nước. Tại nhiều xã vùng cao, cây quế là nguồn thu quan trọng, chiếm 50-70% tổng thu nhập của một số hộ gia đình. Ngành quế đóng góp khoảng 3,5% GRDP địa phương.

Năm 2025, sản lượng khai thác của tỉnh đạt gần 47.600 tấn vỏ quế khô, khoảng 188.800 tấn cành, lá và 1.200 tấn tinh dầu. Tổng giá trị sản xuất ngành quế đạt gần 5.080 tỷ đồng. Những con số này cho thấy vai trò của cây quế trong cơ cấu kinh tế lâm nghiệp và sinh kế của người dân địa phương.

Tuy nhiên, khoảng 80% sản lượng vẫn được tiêu thụ qua thương lái. Tỷ lệ chế biến sâu mới đạt khoảng 15%. Người trồng quế chỉ được hưởng khoảng 40-50% giá trị cuối cùng của sản phẩm.

Cây quế mang lại giá trị kinh tế cao.

Để nâng cao thu nhập cho người dân, Lào Cai đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành quế theo hướng nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, phát triển chế biến sâu và tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Hiện khoảng 16% diện tích quế của tỉnh đã đạt chứng nhận hữu cơ quốc tế. Các mô hình canh tác sinh thái giúp tăng thu nhập từ 15-20% cho người dân. Phát triển quế hữu cơ còn mở ra cơ hội tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc như EU, Mỹ và Nhật Bản.

Đáng chú ý, lao động nữ chiếm 65-75% lực lượng lao động trong chuỗi giá trị quế. Địa phương đang chú trọng tạo điều kiện cho phụ nữ và thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia quản lý hợp tác xã, ứng dụng công nghệ, truy xuất nguồn gốc và phát triển thị trường.

Thời gian tới, Lào Cai định hướng xây dựng thương hiệu quế địa phương theo tiêu chuẩn quốc tế, thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ chế biến sâu. Các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như tinh dầu, bột quế và chiết xuất phục vụ ngành thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm được ưu tiên phát triển.

Phát triển cây quế theo hướng sinh thái, hữu cơ và liên kết chuỗi giá trị là một trong những giải pháp giúp Lào Cai phát huy tiềm năng kinh tế lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, tạo sinh kế tại chỗ. Đây cũng là hướng đi góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, phát huy nội lực của đồng bào dân tộc thiểu số và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030.