Lào Cai: Phát triển hạ tầng thiết yếu, chăm lo đời sống vùng dân tộc thiểu số

Đời sống và sản xuất của đồng bào vùng cao là trọng tâm trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Lào Cai. Ảnh minh họa.

Kết quả giao thông ở Lào Cai đi lại thuận lợi, giúp nông sản tiếp cận thị trường; đồng thời phổ biến kiến thức sản xuất, giúp người dân nâng cao thu nhập; hiểu biết pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Trong quá trình đó, đội ngũ người có uy tín, trưởng thôn, bí thư chi bộ và các tổ chức đoàn thể giữ vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương, chính sách đến với đồng bào. Bằng sự am hiểu phong tục, tập quán và đời sống cộng đồng, họ trở thành cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, vận động bà con phát triển sản xuất, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn đoàn kết trong bản làng.

Phát triển sản xuất gắn với lợi thế địa phương góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho đồng bào vùng cao Lào Cai. Ảnh minh họa.

Cùng với phát triển kinh tế, việc phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và nâng cao kỹ năng số giúp người dân có thêm điều kiện tiếp cận thông tin, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân.

Hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ và dịch vụ số góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân ở cơ sở. Ảnh minh họa.

Lào Cai cũng đã phát triển du lịch cộng đồng, giới thiệu sản phẩm địa phương và các ngành nghề truyền thống không chỉ tạo sinh kế mà còn góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa đặc sắc. Để phát huy tiềm năng này, Lào Cai cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và bảo đảm người dân được hưởng lợi từ hoạt động kinh tế trên chính quê hương mình. Bản sắc văn hóa của các dân tộc trở thành nguồn lực phát triển, người dân có thêm động lực bảo vệ và phát huy di sản của dân tộc mình.

Thiếu nữ người Mông thực hiện công đoạn dệt thổ cẩm tại Lễ hội Sắc chàm Lao Chải năm 2026, góp phần gìn giữ nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Theo đó, Lào Cai cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn khó khăn, nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, hỗ trợ sinh kế phù hợp với điều kiện từng vùng; đồng thời gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, góp phẩn thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.