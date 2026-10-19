Lào Cai phát triển hạ tầng công nghiệp với Cụm công nghiệp Xuân Ái

Lào Cai thành lập Cụm công nghiệp Xuân Ái vốn đầu tư hơn 815 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 3865/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Xuân Ái tại thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai, với diện tích 75ha.

Công ty cổ phần LAMSEN Industrial Lào Cai là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, với tổng mức đầu tư hơn 815,5 tỷ đồng. Dự án tập trung xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, thu gom và xử lý nước thải tập trung, chiếu sáng, cây xanh cùng các công trình hành chính, dịch vụ và kỹ thuật.

Theo quyết định thành lập, Cụm công nghiệp Xuân Ái định hướng thu hút nhiều ngành nghề sản xuất, chế biến và dịch vụ. Trong đó có chế biến chuỗi lạnh nông sản, lâm sản, thủy sản; sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản; lắp ráp hàng điện tử, máy móc, phụ tùng ôtô; chế tạo, lắp ráp và sửa chữa cơ khí; dệt may, giày dép, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và bao bì.

Ngoài ra, cụm công nghiệp còn có các ngành sản xuất mỹ phẩm, thiết bị y tế, vật liệu xây dựng, sản xuất điện, nước; logistics ngoại quan và thương mại điện tử xuyên biên giới cùng một số lĩnh vực công nghiệp khác theo định hướng được phê duyệt.

Tiến độ thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 39 tháng kể từ ngày có quyết định thành lập cụm công nghiệp. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu chủ đầu tư triển khai dự án đúng quy hoạch, tiến độ và phạm vi được phê duyệt, tuân thủ các quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường. Đáng chú ý, nhà máy xử lý nước thải tập trung phải hoàn thành trước khi tiếp nhận các dự án thứ cấp vào hoạt động.

Sở Công Thương tỉnh Lào Cai là cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp. UBND xã Xuân Ái phối hợp với chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và quản lý cụm công nghiệp theo quy định.