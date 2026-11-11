Lào Cai: Phát huy vai trò chức sắc, chức việc tôn giáo trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Dự buổi gặp mặt có Đại tá Trịnh Khắc Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, Thượng tá Nhâm Xuân Chiến - Trưởng phòng PA02, Công an tỉnh khẳng định, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, ngành, địa phương và sự ủng hộ của Nhân dân, lực lượng Công an toàn tỉnh đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Trong đó, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong đồng bào các tôn giáo ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại biểu chức sắc tôn giáo dự buổi gặp mặt.

Đóng góp vào kết quả đó có vai trò tích cực của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và tín đồ. Với uy tín, trách nhiệm của mình, các vị chức sắc, chức việc đã gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tuyên truyền, vận động tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Đại biểu dự buổi gặp mặt

Riêng năm 2026, Công an tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, phường tổ chức 35 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, thu hút 4.550 lượt chức sắc, chức việc, tín đồ và Nhân dân tham gia. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức tôn giáo tuyên truyền, vận động tín đồ tại 100% xã, phường chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống ma túy, gắn với thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 12/2/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng xã, phường không ma túy.

Cùng với đó, lực lượng công an đẩy mạnh hướng dẫn, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo vệ môi trường và động vật hoang dã. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tại các cơ sở tôn giáo và trong cộng đồng dân cư.

Thượng tá Nhâm Xuân Chiến - Trưởng phòng PA02, Công an tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Các chức sắc, chức việc và tín đồ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết và sự gắn bó giữa đạo với đời.

Đáng chú ý, 100% cơ sở tôn giáo và nhà riêng của tín đồ hưởng ứng việc treo cờ Tổ quốc nhân các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm công dân.

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh phát biểu buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đại diện chức sắc các tôn giáo bày tỏ vui mừng trước những kết quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an tỉnh; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lực lượng công an các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo sinh hoạt, hoạt động theo quy định của pháp luật. Các đại biểu khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vận động tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thượng tọa Thích Minh Huy - Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai, Trụ trì Chùa Tùng Lâm - Ngọc Am, phường Yên Bái phát biểu tại buổi gặp mặt.

Các chức sắc, chức việc tôn giáo phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Trịnh Khắc Cường - Giám đốc Công an tỉnh, trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo trong bảo đảm an ninh, trật tự; đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; vận động Nhân dân xây dựng địa bàn không ma túy và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tá Trịnh Khắc Cường - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu bế mạc buổi gặp mặt.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các tổ chức tôn giáo tăng cường phối hợp với lực lượng công an, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tôn giáo hoạt động đúng quy định của pháp luật; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai và lãnh đạo Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh tặng quà cho đại diện chức sắc các tôn giáo.

Đồng thời, tăng cường sự gắn bó giữa chính quyền, lực lượng công an với các chức sắc, chức việc, người có uy tín và đồng bào có đạo; chủ động gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng. Những vấn đề phát sinh cần được giải quyết ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai và lãnh đạo Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh tặng quà cho đại diện chức sắc các tôn giáo.

Đối với các tổ chức tôn giáo, cần tiếp tục phát huy vai trò, uy tín của chức sắc, chức việc trong tuyên truyền, vận động tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và đời sống văn hóa lành mạnh. Đồng thời, vận động tín đồ tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, chú trọng phối hợp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 51-NQ/TU về xây dựng xã, phường không ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.