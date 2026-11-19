Đồn Biên phòng Trịnh Tường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, kết hợp thực hiện công tác dân vận và an sinh xã hội trên địa bàn biên giới. (Ảnh: Đồn Biên phòng Trịnh Tường)

Đơn vị chú trọng tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội thông qua hệ thống truyền thanh xã Trịnh Tường và mô hình “Tiếng loa Biên phòng”. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tự hào cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Dịp này, Đồn Biên phòng Trịnh Tường cũng thực hiện mô hình “Dân vận khéo-mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo”, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trịnh Tường và nhà tài trợ trao tặng 630 hộp sữa cho trẻ em và học sinh trên địa bàn, 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 120 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Trịnh Tường phối hợp các cơ quan, đơn vị trao tặng 630 hộp sữa cho trẻ em và học sinh trên địa bàn. (Ảnh: Đồn Biên phòng Trịnh Tường)

Những phần quà thiết thực góp phần bổ sung dinh dưỡng cho các em nhỏ, chia sẻ khó khăn với các gia đình, đồng thời thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và sự chung tay của địa phương, doanh nghiệp chăm lo đời sống nhân dân nơi biên giới.

Các hoạt động là những việc làm thiết thực của tuổi trẻ Đồn Biên phòng Trịnh Tường hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội, góp phần đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng gần dân, vì nhân dân phục vụ.