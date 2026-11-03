Lào Cai phát huy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên

Kế hoạch đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực hành động và khả năng tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ. Tỉnh hướng tới khắc phục tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng; chuyển từ thực hiện nhiệm vụ theo quy trình đơn thuần sang quản trị dựa trên mục tiêu, sản phẩm, kết quả, hiệu quả và trách nhiệm giải trình.

Kế hoạch đề ra 7 mục tiêu cụ thể. Trong đó, 100% cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết và Kế hoạch đến cán bộ, đảng viên; hằng năm, 100% người đứng đầu đăng ký và trực tiếp chỉ đạo thực hiện ít nhất một nhiệm vụ giải quyết việc khó, việc mới, điểm nghẽn hoặc có yêu cầu đổi mới, đột phá. Cán bộ lãnh đạo, quản lý được đánh giá trên cơ sở kết quả, sản phẩm cụ thể, từng bước liên thông với phương pháp đánh giá, đo lường bằng KPI của tỉnh.

Mỗi năm, tỉnh lựa chọn và triển khai ít nhất một mô hình thí điểm “không gian thử nghiệm có kiểm soát” trong lĩnh vực, địa bàn đủ điều kiện và thuộc thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền cho phép. Các đề xuất đổi mới, sáng tạo thuộc diện phải xem xét, quyết định hoặc phê duyệt được quản lý theo quy trình thống nhất; sáng kiến, mô hình, cách làm mới đã được đánh giá có hiệu quả rõ rệt được xem xét biểu dương, khen thưởng, nhân rộng.

Kế hoạch xác định 4 nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong năm 2026 và 13 nhiệm vụ theo lộ trình. Các giải pháp trọng tâm gồm: nâng cao nhận thức, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; rà soát, hoàn thiện cơ chế khuyến khích, tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm soát rủi ro công vụ; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng phòng ngừa, cảnh báo sớm.

Cơ chế bảo vệ được thực hiện đối với cán bộ đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung, có động cơ trong sáng và thực hiện đúng chủ trương, quy định. Kế hoạch đồng thời yêu cầu kiểm soát quyền lực, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng chủ trương đổi mới, sáng tạo để vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc cố ý làm trái.

Về tổ chức thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quán triệt, cụ thể hóa và triển khai Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thực hiện; các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy định kỳ hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đảng ủy HĐND tỉnh lãnh đạo rà soát, hoàn thiện các nghị quyết, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền và tăng cường giám sát việc phân cấp, phân quyền, sử dụng nguồn lực, quản trị rủi ro.

Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền, tháo gỡ điểm nghẽn và chỉ đạo xây dựng nền tảng số, cơ sở dữ liệu về sáng kiến, đề xuất đổi mới.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tổng hợp ý kiến của Nhân dân, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì tham mưu, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát theo hướng phòng ngừa, cảnh báo sớm. Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, tham mưu kiểm soát rủi ro liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin, tuyên truyền; Trường Chính trị tỉnh đổi mới nội dung đào tạo, bồi dưỡng; Ban nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn. Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan thường trực, chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch.

Xem chi tiết Kế hoạch số 146-KH/TU .