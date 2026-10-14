Lào Cai: Phát huy người có uy tín, nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật ở vùng sâu, vùng xa

Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Lào Cai tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Tuyên Quang.

Để phát huy vai trò người có uy tín, việc cung cấp thông tin và bồi dưỡng kiến thức cần gắn với những vấn đề cụ thể của từng thôn, bản; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và những người có ảnh hưởng trong cộng đồng.

Lào Cai hiện có 2.288 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là những cá nhân được cộng đồng tín nhiệm, có ảnh hưởng tích cực trong các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và củng cố khối đại đoàn kết. Việc phát huy vai trò của đội ngũ này giúp hoạt động tuyên truyền pháp luật có thêm những hình thức phù hợp với đặc điểm dân cư và điều kiện thực tế của từng địa phương. Người có uy tín cùng trưởng thôn, cán bộ đoàn thể và chính quyền cơ sở gặp gỡ, trao đổi, vận động người dân thực hiện đúng quy định. Sự gần gũi và tiếng nói được cộng đồng tin tưởng là điều kiện thuận lợi để những vướng mắc được tháo gỡ ngay từ cơ sở.

Đại biểu tham dự hội thảo về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Lào Cai.

Một trong những nội dung đang được Lào Cai chú trọng là phát huy vai trò người có uy tín trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đây không chỉ là yêu cầu thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình mà còn liên quan trực tiếp đến quyền trẻ em, cơ hội học tập và chất lượng cuộc sống của đồng bào vùng cao.

Trong tháng 9/2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Tỉnh đoàn tổ chức chuỗi sáu cụm hội thảo, tọa đàm chuyên đề về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình trạng nữ dưới 18 tuổi sinh con. Các chương trình thu hút gần 70 bài tham luận, đồng thời dành hơn một nửa thời lượng cho hoạt động trao đổi, thảo luận trực tiếp giữa cơ quan quản lý với lực lượng nòng cốt tại cơ sở.

Tại các cuộc tọa đàm, vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín và bí thư chi bộ được đặc biệt nhấn mạnh. Đây là những người có điều kiện nắm bắt hoàn cảnh gia đình, quan hệ dòng họ và những tập quán còn tồn tại trong cộng đồng, từ đó phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động, phòng ngừa những trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Không chỉ tuyên truyền về hôn nhân và gia đình, Lào Cai còn quan tâm bồi dưỡng kỹ năng vận động, hòa giải và nắm bắt tình hình cơ sở cho những người có ảnh hưởng trong cộng đồng. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy xã Tả Van tổ chức hội nghị tập huấn cho hơn 100 chức sắc, chức việc, đại diện các điểm nhóm tôn giáo, người có uy tín, thầy cúng và đại diện các dòng họ trên địa bàn.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, vận động cho chức sắc, chức việc và người có uy tín tại xã Tả Van..

Hoạt động tại Tả Van cho thấy công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật không chỉ là quá trình chuyển tải thông tin từ chính quyền đến người dân mà còn cần sự trao đổi hai chiều. Thông qua người có uy tín, những khó khăn và nguyện vọng từ cộng đồng có thêm điều kiện được phản ánh kịp thời, giúp chính quyền nắm bắt thực tế để giải quyết những vấn đề phát sinh.

Hoạt động tuyên truyền, vận động tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lào Cai.

Từ những hội nghị đối thoại tại Tả Van đến các hoạt động phòng, chống tảo hôn trên địa bàn tỉnh, có thể thấy hướng đi thiết thực trong công tác tuyên truyền pháp luật ở Lào Cai là lấy người dân làm trung tâm, coi trọng đối thoại và giải quyết vấn đề từ cơ sở. Phát huy vai trò người có uy tín không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật mà còn củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận để đồng bào các dân tộc cùng xây dựng thôn, bản ổn định và phát triển bền vững.