Từng lầm lỡ vì ma túy, có người mất gia đình yên ấm, có người đánh mất công việc, danh dự nhưng nếu được quan tâm, sẻ chia và trao cơ hội làm lại, họ vẫn có thể trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Tại Mù Cang Chải và Chế Tạo (Lào Cai), bên cạnh việc quản lý, giáo dục, việc tạo sinh kế, giúp người sau cai nghiện vượt qua mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng đang được xác định là giải pháp quan trọng để giữ vững địa bàn không ma túy.