Lào Cai: Phát huy kết quả xây dựng nông thôn mới, tạo động lực phát triển bền vững
Với 37/89 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 605 sản phẩm OCOP được công nhận, Lào Cai đã tạo nền tảng phát triển kinh tế nông thôn. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh tiếp tục đổi mới cách triển khai, ưu tiên đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và nâng cao đời sống người dân.
Bài: Hà An
Thiết kế: Quốc Duy
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/lao-cai--phat-huy-ket-qua-xay-dung-nong-thon-moi--tao-dong-luc-phat-trien-ben-vung-569113.htm