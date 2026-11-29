Thực tế cho thấy, nhiều vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng xuất phát từ những sơ suất trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Đặc biệt, tại các khu dân cư đông đúc, nhà ở kết hộ kinh doanh, nguy cơ cháy lan, cháy lớn luôn tiềm ẩn. Vì vậy, khả năng phát hiện sớm và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại.

Toàn tỉnh duy trì 645 mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với các sự cố cháy, nổ từ cơ sở, tỉnh Lào Cai chú trọng xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng cháy, chữa cháy trong cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh duy trì 645 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và 859 “Điểm chữa cháy công cộng”.

Các mô hình không chỉ bổ sung phương tiện chữa cháy ban đầu mà còn hình thành mạng lưới liên kết, hỗ trợ giữa các hộ dân. Khi xảy ra sự cố, người dân có thể nhanh chóng thông báo, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để chữa cháy và hỗ trợ cứu người, hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn.

Mô hình "Màn hình số" được 2.000 cơ quan, đơn vị, chợ, bệnh viện, cơ sở kinh doanh cài đặt.

Thiếu tá Trần Quang Chung - Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Lào Cai) cho biết: Bên cạnh việc duy trì và nhân rộng các mô hình tại khu dân cư, chúng tôi đã xây dựng mô hình “Màn hình số”. Hiện có 2.000 cơ quan, đơn vị, chợ, bệnh viện, cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, karaoke trên địa bàn 18 xã khu vực phía Tây của tỉnh cài đặt và phát thường xuyên trên màn hình ti vi, máy tính. Theo đó, các cách phòng, chống cháy nổ và các bước xử lý khi gặp sự cố cháy nổ được phát liên tục tại các khu vực công cộng, cơ quan, doanh nghiệp giúp người dân dễ dàng tiếp cận và nâng cao nhận thức trong công tác phòng chống cháy nổ.”

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh.

Bên cạnh việc xây dựng các mô hình, Lào Cai chú trọng tuyên truyền, nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thời gian qua, toàn tỉnh đã tổ chức gần 200 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thu hút 78.216 lượt người tham gia; trên 70 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng chữa cháy cơ sở. Nội dung tập trung vào nhận diện nguy cơ cháy, nổ, sử dụng phương tiện chữa cháy, kỹ năng thoát nạn và xử lý các tình huống thường gặp.

Toàn tỉnh đã tổ chức trên 70 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng chữa cháy cơ sở.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã phối hợp với công an cấp xã tuyên truyền, hướng dẫn, trao tặng, bổ sung, thay thế trên 400 bình chữa cháy cho các hộ dân thông qua mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” và “Phòng cháy mỗi tuần - Bình yên mỗi ngày”.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện; tổ chức cho người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp ký cam kết thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tỉnh cũng duy trì 4 trung tâm học tập cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các phường Lào Cai, Sa Pa, Yên Bái và Nghĩa Lộ; góp phần tạo điều kiện để người dân tiếp cận kiến thức, thực hành kỹ năng và nâng cao khả năng ứng phó với sự cố.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở.

Từ những việc làm thiết thực ở cơ sở, Lào Cai đang từng bước xây dựng mạng lưới phòng cháy, chữa cháy rộng khắp, phát huy vai trò chủ động của người dân trong phòng ngừa và ứng phó với cháy, nổ, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân.