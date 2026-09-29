Lào Cai: Phát hiện, xử lý hơn 1.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, góp phần ngăn chặn hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn.

Trong tổng số 1.916 vụ vi phạm được phát hiện, có 549 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 1.140 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế và 227 vụ hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các lực lượng chức năng đã xử lý hình sự 293 vụ với 550 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 1.579 vụ.

Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là hơn 42 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, xử phạt vi phạm hành chính hơn 20,5 tỷ đồng, phạt bổ sung và truy thu thuế hơn 21,4 tỷ đồng, tiền bán thanh lý hàng tịch thu 258,5 triệu đồng. Trị giá tang vật tiêu hủy trong kỳ hơn 6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động vi phạm trên tuyến biên giới, cửa khẩu chủ yếu diễn ra nhỏ lẻ, không thường xuyên. Trong khi đó, tại địa bàn nội địa, các hành vi vi phạm có xu hướng lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội và dịch vụ chuyển phát hàng hóa để tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện cơ sở sản xuất giò chả sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép.

Những tháng cuối năm nay, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra trên tuyến biên giới và nội địa, tập trung vào các mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao, nhất là bánh kẹo, thực phẩm, sách, thiết bị trường học, văn phòng phẩm và đồ chơi trẻ em; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, phát hiện, xử lý vi phạm.