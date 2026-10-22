Lào Cai: Phát hiện, xử lý 1.916 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 9 tháng năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 1.916 vụ vi phạm, tăng 10,75% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, có 549 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 1.140 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế và 227 vụ liên quan đến hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các lực lượng chức năng đã khởi tố 293 vụ với 550 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 1.579 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt trên 42 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng giá trị xử lý đạt trên 48 tỷ đồng.

Trong quý IV/2026, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh xác định tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung đấu tranh xử lý đến nhóm hàng hóa có nguy cơ vi phạm cao, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hoạt động kinh doanh trên nền tảng số. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Các đại biểu phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về kết quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng; những khó khăn trong kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm trên tuyến biên giới, địa bàn nội địa và môi trường kinh doanh trực tuyến. Các ý kiến cũng đề cập các giải pháp nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, kiểm soát hàng hóa, đấu tranh với hành vi gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong những tháng cuối năm.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhận định, trong thời gian tới, thị trường hàng hóa thiết yếu tiếp tục tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, kéo theo nguy cơ gia tăng các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả. Các đối tượng vi phạm có thể lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa, đặc biệt là thương mại điện tử, để vi phạm liên quan đến giá trị hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ và buôn bán hàng cấm. Tình trạng này dự báo sẽ diễn biến phức tạp, tạo áp lực lớn vào thời điểm cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Để chủ động ứng phó, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, lực lượng chức năng và các địa phương tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và quản lý khoáng sản; tăng cường kiểm soát biên giới, siết chặt cơ chế phối hợp giữa lực lượng biên phòng, hải quan, ban quản lý khu kinh tế và chính quyền địa phương; chú trọng kiểm tra, giám sát chặt chẽ người, phương tiện qua lại biên giới và các mặt hàng trọng điểm.

Đồng chí cũng yêu cầu siết chặt địa bàn nội địa, các lực lượng công an, quản lý thị trường và chuyên ngành nắm chắc địa bàn, rà soát kho bãi; tập trung kiểm tra an toàn thực phẩm, chống gian lận giá và xử lý vi phạm đối với các mặt hàng thiết yếu.

Cùng đó, các cơ quan thành viên và Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường thường xuyên phối hợp, chia sẻ thông tin, phương thức thủ đoạn mới giữa các lực lượng trong tỉnh, với cơ quan trung ương và các địa bàn giáp ranh.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu và phát huy hiệu quả đường dây nóng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác vi phạm và ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Đồng chí yêu cầu Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt trong quý IV/2026. Đồng thời, giao cơ quan thường trực chủ động theo dõi, bám sát diễn biến thị trường, kịp thời tham mưu ban hành kế hoạch cao điểm phục vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.