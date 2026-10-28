Lào Cai phát hiện, tuyển chọn những tài năng xuất sắc từ 2.500 vận động viên

Quang cảnh Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ nhất năm 2026.

Đây là sự kiện thể thao có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào thể dục thể thao tỉnh Lào Cai sau hợp nhất; đồng thời là ngày hội đoàn kết, giao lưu, biểu dương sức mạnh, ý chí và khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh nêu rõ: Quy tụ khoảng 2.500 vận động viên tranh tài ở 18 môn thi đấu, Đại hội là ngày hội lớn biểu dương sức mạnh đoàn kết và phong trào thể thao của nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai. Đây cũng là dịp để các vận động viên giao lưu, cọ xát; từ đó giúp tỉnh phát hiện, tuyển chọn những tài năng xuất sắc tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10, năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tin tưởng rằng, thành công của Đại hội sẽ tạo khí thế và động lực mới, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tiếp tục lan tỏa sâu rộng đến từng cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, tổ dân phố và mỗi gia đình; góp phần xây dựng con người Lào Cai “giàu có về trí tuệ, cường tráng về thể lực, trong sáng về đạo đức, phong phú về tâm hồn”, xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là sự kết hợp giữa nghi thức thể thao truyền thống với các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, thể hiện tinh thần “Hội tụ sức mạnh - Kết nối cộng đồng - Khát vọng vươn cao”, lan tỏa niềm tự hào và khát vọng phát triển của tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới.

Diễu hành biểu dương lực lượng.

Đại hội tổ chức thi đấu 18 môn thể thao với 165 bộ huy chương, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn I đã hoàn thành 12 môn thi đấu (Bóng đá nam, Cờ tướng, Karate, Vovinam, Bơi, Đẩy gậy, Kéo co, Bắn nỏ, Việt dã, Futsal, Cờ vua, Taekwondo), thu hút hơn 1.000 vận động viên tham gia. Giai đoạn II diễn ra từ ngày 28 - 31/10, với 6 môn gồm: Điền kinh, Cầu lông, Bóng bàn, Bóng chuyền da, Đá cầu và Pickleball.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Dân cường thì quốc thịnh” - những năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Lào Cai luôn quan tâm phát triển sự nghiệp thể dục thể thao; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất; đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng vận động viên thể thao thành tích cao.

Diễu hành biểu dương lực lượng.

Nhờ đó, Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Toàn tỉnh hiện có trên 2.000 câu lạc bộ thể thao; tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 40%.

Nhiều môn thể thao truyền thống của đồng bào các dân tộc được gìn giữ, phát huy, góp phần nâng cao sức khỏe, làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Cùng với đó, thể thao thành tích cao tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều kết quả đáng tự hào, góp phần khẳng định vị thế của thể thao Lào Cai trên đấu trường trong nước, khu vực và quốc tế.