Lào Cai: Phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên đồi, sức khỏe suy kiệt

Các y, bác sĩ tiến hành thăm khám, chăm sóc trẻ sơ sinh sau khi được đưa đến bệnh viện. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khoảng 13 giờ ngày 15/11/2026, Công an xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai, nhận được tin báo của anh Trần Văn H. (SN 1994, trú tại thôn Tân Thắng, xã Tằng Loỏng) về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực đồi cây thuộc thôn Hợp Xuân, cùng xã.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tằng Loỏng cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra, xác minh. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một trẻ sơ sinh được quấn trong áo khoác lông, trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Phần dây rốn đã phân hủy, bốc mùi hôi và trên cơ thể cháu bé xuất hiện nhiều ký sinh trùng.

Trước tình trạng nguy cấp của cháu bé, Công an xã nhanh chóng phối hợp với cán bộ y tế đưa cháu đến Phòng khám đa khoa khu vực Tằng Loỏng cấp cứu. Các y, bác sĩ đã tiến hành sơ cứu, vệ sinh cơ thể, xử lý những vị trí tổn thương và phần dây rốn bị phân hủy. Qua kiểm tra, cháu bé là trẻ sơ sinh nam, nặng 3,2kg. Sau khi được chăm sóc y tế ban đầu, sức khỏe của cháu tạm thời ổn định.

Nhận thấy cháu bé cần được chăm sóc và theo dõi chuyên sâu, Công an xã cùng nhân viên y tế tiếp tục đưa cháu đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai. Khoảng 15 giờ cùng ngày, sau khi được các y, bác sĩ thăm khám, tình trạng sức khỏe của cháu đã ổn định.

Công an xã Tằng Loỏng lập biên bản bàn giao cháu bé cho Khoa Điều trị sơ sinh của bệnh viện tiếp tục theo dõi, chăm sóc; đồng thời xác minh làm rõ nguyên nhân cháu bé bị bỏ rơi.

Qua vụ việc, Công an xã Tằng Loỏng khuyến cáo người dân khi phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi hoặc người gặp tình huống nguy hiểm cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an, chính quyền địa phương hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho người gặp nạn.