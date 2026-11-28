Những ngày qua, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại đồi Đá Vôi, tập trung vào khu vực trồng tre ở sườn Đông Bắc của đồi. Đội sử dụng máy xúc để lật các gốc tre, kết hợp với tìm kiếm thủ công, kiểm tra kỹ từng khu vực đất đào.

Chiều 28/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm một hài cốt liệt sĩ. Do chôn vùi trong lòng đất nhiều năm, phần lớn xương đã bị phân hủy.

Khu vực tìm kiếm thấy hài cốt liệt sĩ.

Một số di vật còn sót lại được tìm thấy gồm ví, thắt lưng, cúc áo… Tại vị trí phát hiện hài cốt liệt sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ còn tìm thấy lựu đạn và nhiều viên đạn súng AK.

Sau khi hoàn tất việc công tác cất bốc, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) đã đưa hài cốt liệt sĩ về nhà quàn của Đội tại phường Cam Đường để chăm sóc, bảo quản theo quy định.

Một số di vật của liệt sĩ đã tìm thấy.

Như vậy, trong đợt tìm kiếm từ ngày 26/11 đến nay, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) đã phát hiện, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại đồi Đá Vôi lên 47.

Thời gian tới, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực đồi Đá Vôi.