Lào Cai phát động thi đua cao điểm “100 ngày đêm” đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh kiểm tra các khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Đợt thi đua được triển khai từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 8/1/2027, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân vào cuộc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu bắt đầu bàn giao mặt bằng từng phần dự án thành phần 2 (đầu tư xây dựng công trình đường sắt) từ tháng 11/2026, hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2027. Trong đợt thi đua, mục tiêu trọng tâm là hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất công, đất do cơ quan nhà nước quản lý trước ngày 31/12/2026.

Đối với các khu tái định cư tập trung, tỉnh yêu cầu khởi công toàn bộ các khu do UBND xã Bảo Hà làm chủ đầu tư trước ngày 15/11/2026; các khu điều chỉnh quy mô và bổ sung mới do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư khởi công trước ngày 5/12/2026. Phấn đấu thi công cơ bản hoàn thành các khu tái định cư đang thực hiện đầu tư xây dựng trước ngày 31/12/2026.

Cùng với đó, các dự án san gạt mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật phục vụ di chuyển cơ sở sản xuất tại khu, cụm công nghiệp Đông Phố Mới, Sơn Mãn - Vạn Hòa được phấn đấu hoàn thành, bàn giao cho doanh nghiệp trước ngày 31/12/2026. Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án di dời công trình hạ tầng kỹ thuật cũng phải được hoàn thành để khởi công trước thời hạn này.

Đợt thi đua tập trung vào các nội dung: Đẩy nhanh kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; tăng cường tuyên truyền, đối thoại, vận động Nhân dân; đồng thời bảo đảm ổn định đời sống, sinh kế của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Tỉnh sẽ kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, sáng kiến, cách làm hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng. Hình thức khen thưởng gồm Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của cơ quan, địa phương theo thẩm quyền.

Sở Xây dựng là cơ quan thường trực đợt thi đua, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện; phối hợp tham mưu tổ chức sơ kết trong tháng 11/2026 và tổng kết trong tháng 1/2027.