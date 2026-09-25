Lào Cai phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026

Quang cảnh lễ phát động

Tỉnh Lào Cai hiện có hơn 210.000 người cao tuổi, trong đó hơn 164.000 người là hội viên. Những năm qua, địa phương triển khai nhiều chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho người cao tuổi.

Trong đó, tỉnh đang thực hiện chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi chưa được ngân sách Trung ương hỗ trợ; triển khai các mô hình chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở dưỡng lão và Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng; đồng thời thí điểm mô hình dưỡng lão bán trú tự nguyện...

Công tác chăm sóc sức khỏe, khám định kỳ và sàng lọc bệnh cũng được chú trọng. Đến ngày 23.9, tỷ lệ người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trên địa bàn tỉnh đạt 88,5%.

Đại diện UBND tỉnh Lào Cai trao tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách; quan tâm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, tăng cường khám định kỳ, sàng lọc, quản lý bệnh không lây nhiễm, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi.

Tỉnh Lào Cai cũng định hướng tạo thêm các sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; củng cố, nhân rộng các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, tạo điều kiện để người cao tuổi rèn luyện sức khỏe, giao lưu và sống tích cực.

Đặc biệt, các cấp, ngành được đề nghị tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn người cao tuổi tham gia chuyển đổi số, sử dụng công nghệ an toàn, nâng cao kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản.

Đồng thời, tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín của người cao tuổi trong xây dựng cộng đồng, phát triển kinh tế, gìn giữ, trao truyền bản sắc văn hóa và giáo dục thế hệ trẻ.

BTC trao tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia Giải bóng chuyền hơi Người cao tuổi tỉnh Lào Cai

Nhân dịp này, UBND tỉnh Lào Cai trao quà cho 20 người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Cùng với lễ phát động, Giải bóng chuyền hơi Người cao tuổi tỉnh Lào Cai lần thứ I năm 2026 diễn ra trong hai ngày 25 - 26.9 góp phần tạo sân chơi để người cao tuổi rèn luyện sức khỏe, giao lưu, gắn kết và lan tỏa tinh thần sống vui, sống khỏe, sống tích cực.