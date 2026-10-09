Lào Cai phát động Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Quang cảnh hội nghị phát động Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Dự hội nghị có đồng chí Đặng Đình Chung - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND một số xã, phường; Ban tổ chức cuộc thi cùng các tổ chức, cá nhân đoạt giải.

Đại biểu dự hội nghị phát động Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Đình Chung nhấn mạnh, trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, pháp luật không chỉ là công cụ quản lý nhà nước mà còn là nền tảng bảo đảm kỷ cương, công bằng, quyền con người, quyền công dân và tạo lập môi trường ổn định cho phát triển.

Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ là dịp tuyên truyền, phổ biến pháp luật mà còn là dịp nhìn lại giá trị của Hiến pháp và pháp luật; nhắc nhở mỗi cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người dân về trách nhiệm sống, làm việc, hành động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Đồng chí Đặng Đình Chung - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, phát động Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Năm 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với việc tiếp tục triển khai các chủ trương lớn của Đảng về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Trong bối cảnh đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần được đổi mới theo hướng không chỉ giúp người dân biết pháp luật mà quan trọng hơn là hiểu, tin tưởng pháp luật và hình thành thói quen tuân thủ pháp luật.

Công tác tuyên truyền cần chuyển mạnh từ tư duy “cơ quan có gì thì tuyên truyền cái đó” sang “người dân, doanh nghiệp cần gì thì tập trung tuyên truyền, hướng dẫn cái đó”; lựa chọn đúng những vấn đề người dân quan tâm, những quy định tác động trực tiếp đến đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền con người và quyền công dân, qua đó đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.

Đại diện lãnh đạo phường Lào Cai phát biểu tại hội nghị phát động Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Việc UBND tỉnh lựa chọn phường Lào Cai làm nơi phát động Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là địa bàn được lựa chọn triển khai thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa”, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn, hướng tới xây dựng xã hội kỷ cương, dân chủ, văn minh, trong đó người dân thực sự là chủ thể và được bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp.

Để Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 trở thành đợt sinh hoạt pháp lý sâu rộng, thiết thực, tránh hình thức, các sở, ban, ngành và địa phương cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cùng với đó, cần tăng cường đưa pháp luật đến với người dân, nhất là tại cơ sở, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn biên giới; lựa chọn nội dung tuyên truyền thiết thực, dễ hiểu, phù hợp từng nhóm đối tượng và gắn với những vấn đề phát sinh trong đời sống; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam theo hướng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu và sức lan tỏa.

Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến

Dịp này, UBND tỉnh tổ chức tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tinh thần, danh dự, nhân phẩm con người”.

Chủ đề cuộc thi có ý nghĩa thiết thực bởi tính mạng, sức khỏe, tinh thần, danh dự và nhân phẩm là những giá trị gắn liền với mỗi con người. Việc bảo vệ những giá trị này không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước và các cơ quan thực thi pháp luật mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

Cuộc thi được tổ chức trong 15 ngày, từ 8 giờ ngày 10/9/2026 đến 17 giờ ngày 25/9/2026; thu hút trên 22.600 người tham dự với trên 30.200 lượt thi.

Ban Tổ chức trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tinh thần, danh dự, nhân phẩm con người” cho các cá nhân đoạt giải.

Được tổ chức theo hình thức trực tuyến, cuộc thi tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ban Tổ chức trao giải chuyên đề cho các địa phương, đơn vị.

Thông qua cuộc thi, người tham gia được trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật nói chung; tìm hiểu các quy định của Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự và Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các cá nhân đoạt giải Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 15 giải Ba, 20 giải Khuyến khích và 3 giải phụ cho các đơn vị, địa phương có nhiều người tham gia dự thi và đạt giải.