Lào Cai phát động hưởng ứng Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển năm 2026

Quang cảnh lễ phát động.

Dự lễ phát động có đồng chí Lục Hậu Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế; các thành viên Ban Chỉ đạo Công tác y tế - Dân số tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển diễn ra từ ngày 16 - 23/10 hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của dinh dưỡng hợp lý đối với sức khỏe, thể lực và trí tuệ con người. Đây cũng là dịp thúc đẩy xây dựng hệ thống lương thực, thực phẩm an toàn, bền vững, khuyến khích thực hành chế độ ăn lành mạnh, phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì và các bệnh không lây nhiễm.

Giai đoạn 2021 - 2025, công tác dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ 28,3% xuống còn 22,7%; thể nhẹ cân giảm từ 15,8% xuống 12,8%; thể gầy còm duy trì dưới 5%. Độ bao phủ vitamin A liều cao và tẩy giun định kỳ cho trẻ em đạt trên 98%; tỷ lệ bổ sung đa vi chất cho phụ nữ mang thai đạt trên 80%. Đặc biệt, 100% trẻ em được phát hiện suy dinh dưỡng cấp tính được quản lý, điều trị bằng sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Tuy nhiên, công tác dinh dưỡng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa còn cao; tình trạng thừa cân, béo phì có xu hướng gia tăng, trong khi thiếu vi chất dinh dưỡng vẫn là vấn đề đáng quan tâm ở trẻ em, phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân còn hạn chế khả năng tiếp cận thực phẩm an toàn, đa dạng, giàu dinh dưỡng.

Với chủ đề “Đổi mới hôm nay - Dinh dưỡng tốt ngày mai”, tại lễ phát động, ngành Y tế đề nghị các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gia đình và mỗi người dân tích cực đổi mới phương thức sản xuất thực phẩm theo hướng an toàn, bền vững; lựa chọn, chế biến và sử dụng thực phẩm đa dạng, giàu dinh dưỡng, ưu tiên thực phẩm tươi, theo mùa và sẵn có tại địa phương; thực hành tiết kiệm, giảm thất thoát, lãng phí thực phẩm.

Cùng với đó, cần chú trọng chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời, bảo đảm dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và cho trẻ ăn bổ sung đúng cách. Gia đình, nhà trường và cộng đồng cần phối hợp xây dựng bữa ăn an toàn, cân đối, hợp lý; tăng cường rau xanh, trái cây, hạn chế muối, đường, chất béo không có lợi cho sức khỏe, kết hợp hoạt động thể lực thường xuyên để phòng chống thừa cân, béo phì và các bệnh không lây nhiễm.

Thông qua lễ phát động, tỉnh Lào Cai tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng trong cải thiện tình trạng dinh dưỡng, hướng tới bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương, được tiếp cận thực phẩm an toàn, dinh dưỡng hợp lý, góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Diễu hành hưởng ứng lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, lực lượng đoàn viên, thanh niên, cán bộ y tế và người dân tham gia diễu hành hưởng ứng Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển năm 2026 trên các tuyến đường của xã Pha Long.