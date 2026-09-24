Lào Cai: Phát động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026

Tham dự lễ phát động có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo và cán bộ trung tâm y tế các khu vực; lãnh đạo xã Hợp Thành cùng đông đảo bà con, học sinh trên địa bàn xã Hợp Thành.

Quang cảnh lễ phát động.

Theo số liệu giám sát của ngành y tế tỉnh, tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong do bệnh dại trên người tại các xã: Nậm Chày, Nậm Có, Hợp Thành, Bản Xèo.

Nguyên nhân chung do người dân bị động vật cào, cắn nhưng chủ quan, không khai báo với trạm y tế, không đi tiêm vắc xin phòng bệnh.

Bên cạnh đó, hệ thống y tế trên địa bàn cũng ghi nhận gần 8.000 trường hợp bị chó, mèo hoặc động vật nghi mắc dại cắn phải điều trị dự phòng sau phơi nhiễm.

Biểu diễn văn nghệ tại lễ phát động.

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo UBND xã Hợp Thành đã phát biểu hưởng ứng, cam kết tăng cường công tác tuyên truyền và giám sát dịch bệnh tại địa phương.

Đại biểu dự lễ phát động.

Phát biểu phát động tại buổi lễ, đồng chí Lục Hậu Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị đối với mỗi hộ gia đình và người nuôi vật nuôi cần nâng cao trách nhiệm quản lý chó, mèo; không thả rông vật nuôi; thực hiện khai báo với chính quyền địa phương và tiêm vắc xin phòng bệnh dại đầy đủ, định kỳ cho chó, mèo.

Khi không may bị chó, mèo cào, cắn hoặc liếm vào vết thương hở cần lập tức rửa kỹ vết thương và đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và tiêm vắc xin phòng dại theo hướng dẫn; không được chủ quan, tự điều trị hoặc sử dụng các phương pháp chưa được y học công nhận.

Đồng chí Lục Hậu Giang phát biểu tại lễ phát động.

Các cấp, ngành, đơn vị liên quan cần tiếp tục phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dại, trong đó, các đơn vị trong toàn ngành y tế thực hiện tốt công tác truyền thông, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp phơi nhiễm; bảo đảm người dân được tiếp cận và tư vấn đầy đủ về tiêm vắc xin phòng dại sau phơi nhiễm.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các xã, phường tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tổ chức các hoạt động truyền thông đưa nội dung phòng, chống bệnh dại đến từng khu dân cư, hộ gia đình, trường học và cộng đồng.

Ngành y tế đề nghị ngành nông nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp trong quản lý đàn chó, mèo, tổ chức tiêm phòng cho vật nuôi đạt tỷ lệ theo yêu cầu.

Các lực lượng diễu hành tuyên truyền phòng, chống bệnh dại.

Ngay sau lễ phát động, đoàn viên, thanh niên và cán bộ y tế đã tham gia diễu hành cổ động trên các trục đường chính của xã Hợp Thành, truyền tải các thông điệp về phòng, chống bệnh dại, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.