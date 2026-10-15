Lào Cai phát động chuyển đổi số: Lấy hiệu quả thực chất làm thước đo

Chương trình diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, kết hợp trực tuyến đến các xã, phường trên địa bàn. Dự chương trình có ông Phan Đăng Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai; ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; ông Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai cùng đại diện các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác chuyển đổi số.

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Lào Cai tập trung hoàn thiện hạ tầng số, phát triển các nền tảng dùng chung, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống. Nhiều mô hình chuyển đổi số được triển khai tại cơ sở, từng bước đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng cao.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút phát động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026.

Đến nay, tỷ lệ phủ sóng 4G trên địa bàn tỉnh đạt 99,3%; 99% thôn, bản có Internet cáp quang. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến đạt 92,4%; hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,68%.

Tỉnh Lào Cai đã ban hành Bộ tiêu chí Thôn số, Thôn thông minh tạm thời, triển khai thí điểm tại xã Bát Xát và Yên Bình, đồng thời xây dựng kế hoạch nhân rộng giai đoạn 2026 - 2030. Toàn tỉnh duy trì 1.609 Tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 12.000 thành viên, trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ và tiện ích số.

Phát biểu tại chương trình, ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, yêu cầu đổi mới cách triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo hướng lấy kết quả thực chất làm thước đo.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, mỗi nhiệm vụ cần trả lời rõ ba câu hỏi: Giải quyết được vấn đề gì? Mang lại hiệu quả gì? Người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi như thế nào? Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải nâng cao trách nhiệm, gắn phong trào thi đua với kết quả cụ thể; từng nhiệm vụ phải rõ người chịu trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm và hiệu quả.

Ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thu Trang.

Cùng với đó, tỉnh Lào Cai cần chuyển dần từ phương thức quản lý chủ yếu bằng báo cáo sang điều hành dựa trên dữ liệu; bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Hoạt động đổi mới sáng tạo phải gắn với sản xuất, kinh doanh và lợi thế của địa phương, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân tích cực hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 bằng những hành động cụ thể, thiết thực; cùng thi đua đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công việc, chung sức xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển nhanh và bền vững.

Tại chương trình, các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút phát động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Các mô hình, giải pháp tiêu biểu cũng được giới thiệu, trong đó có mô hình Thôn số tại thôn Sơn Hà, xã Bát Xát; hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tổ dân phố Yên Ninh 2, phường Yên Bái và mô hình “Người Bản số” giai đoạn 2026 - 2028.

Tại chương trình, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng mô hình “Thôn số”, “Thôn thông minh” được biểu dương, ghi nhận.

Dịp này, UBND tỉnh Lào Cai trao Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho Công ty Cổ phần Yên Thành; biểu dương 10 cá nhân, 5 Tổ công nghệ số cộng đồng và 5 tập thể tiêu biểu trong xây dựng mô hình Thôn số, Thôn thông minh.

Ban Tổ chức cũng công bố quyết định, trao giải cho 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tỉnh Lào Cai năm 2026.