Lào Cai: Phạt 5 triệu đồng lái xe khách vượt ẩu trên Quốc lộ 70 từ phản ánh của người dân

Hình ảnh xe khách vượt xe không đúng quy định tại Km 43 Quốc lộ 70.

Trước đó, ngày 12/10, thông qua Fanpage của đơn vị, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 tiếp nhận hình ảnh, video phản ánh một xe khách vượt xe không đúng quy định trên Quốc lộ 70, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh, xác định người điều khiển phương tiện là ông Đ.T.C. (sinh năm 1972, trú tại thành phố Hải Phòng).

Video xe khách vượt xe không đúng quy định từ phản ánh của người dân.

Vào lúc 16 giờ 51 phút ngày 10/10/2026, tại Km 43, Quốc lộ 70, thuộc địa bàn xã Yên Bình, ông C. điều khiển xe khách biển kiểm soát 15H-329.XX thực hiện hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt.

Tại cơ quan công an, sau khi được xem lại hình ảnh, video phản ánh và tuyên truyền các quy định của pháp luật, lái xe đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông làm việc với lái xe vi phạm sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt”, theo điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP. Với hành vi này, lái xe bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Việc vượt xe không đúng quy định, nhất là trên các tuyến quốc lộ có lưu lượng phương tiện lớn hoặc tại khu vực hạn chế tầm nhìn, có thể dẫn đến va chạm đối đầu, gây hậu quả nghiêm trọng. Đối với xe khách, hành vi vi phạm còn đe dọa trực tiếp đến an toàn của hành khách và các phương tiện cùng lưu thông.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người điều khiển phương tiện nghiêm chỉnh chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông; chỉ thực hiện vượt xe khi được phép và bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến khích người dân tiếp tục cung cấp thông tin, hình ảnh, video phản ánh các hành vi vi phạm để kịp thời xác minh, xử lý, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.