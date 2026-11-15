Lào Cai: Phạt 26,9 triệu đồng lái xe tải không chấp hành hiệu lệnh, vi phạm nồng độ cồn và tốc độ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là anh H.T.Đ. (sinh năm 1997, trú tại xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai), điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 24C-145.XX. Người này vi phạm các lỗi: chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h; không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông; điều khiển phương tiện khi trong khí thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/lít khí thở.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý trường hợp lái xe ô tô tải vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Căn cứ Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, lực lượng chức năng đã xử phạt hành vi chạy quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h số tiền 900.000 đồng; hành vi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông số tiền 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe; hành vi vi phạm nồng độ cồn ở mức chưa vượt quá 0,25 miligam/lít khí thở số tiền 7 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Tổng mức phạt tiền là 26,9 triệu đồng, đồng thời người vi phạm bị trừ 8 điểm giấy phép lái xe.

Việc cùng lúc vi phạm nhiều quy định, đặc biệt là không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông trong khi đã sử dụng rượu, bia và chạy quá tốc độ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người điều khiển và người tham gia giao thông.

Thông qua vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, tuân thủ quy định về tốc độ và tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.