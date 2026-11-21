Theo đó, việc phân luồng giao thông được thực hiện từ 18h đến 22h30 ngày 22/11/2026 (phục vụ tổng duyệt) và ngày 23/11/2026 (tổ chức chính thức).

Các tuyến đường thực hiện phân luồng gồm: đường Điện Biên - đường Quang Trung - đường Lê Lợi (ngã tư Km4) đến vòng xuyến Km5; đường Yên Ninh giao với đường Võ Thị Sáu; đường Nguyễn Tất Thành - đường Nguyễn Văn Cừ - đường Ngô Gia Tự (vòng xuyến Kho bạc Nhà nước).

Trong thời gian trên, các phương tiện được hướng dẫn di chuyển theo các hướng: đường Quang Trung - đường Lê Lợi; đường Yên Ninh - đường Võ Thị Sáu; đường Ngô Gia Tự - đường Võ Thị Sáu.

UBND tỉnh Lào Cai giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, điều tiết, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.

Người dân và các phương tiện tham gia giao thông cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc trong thời gian diễn ra các hoạt động.