Lào Cai phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026
Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông các hoạt động Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành thông báo phân luồng, điều tiết giao thông một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh.
Theo thông báo, việc phân luồng được thực hiện trên đường Tỉnh lộ 174, đoạn từ Km2+300 (gần Công an phường Nghĩa Lộ) đến Km4+500 (gần Cây xăng Nghĩa Hằng).
Thời gian phân luồng từ 16h00 đến 22h30:
- Ngày 13/10/2026 (Thứ 3): Sơ duyệt.
- Ngày 14/10/2026 (Thứ 4): Tổng duyệt.
- Ngày 16/10/2026 (Thứ 6): Chính thức.
Trong thời gian tổ chức phân luồng các phương tiện di chuyển theo các tuyến đường vòng tránh như sau:
- Các phương tiện đi từ hướng phường Yên Bái đi xã Mù Cang Chải và ngược lại: Đi theo Quốc lộ 32 hoặc theo đường Hoàng Liên Sơn.
- Các phương tiện đi hướng xã Trạm Tấu đi phường Nghĩa Lộ và ngược lại: Đi theo tuyến đường 2/9 - đường An Hòa - Dốc Đỏ.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lao-cai-phan-luong-giao-thong-phuc-vu-le-hoi-van-hoa-du-lich-muong-lo-nam-2026-post911854.html