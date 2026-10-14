Lào Cai phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2026 ra sao?

Theo thông báo của UBND tỉnh Lào Cai ngày 13/10/2026, việc phân luồng giao thông được triển khai trên đường tỉnh 174, đoạn từ Km2+300 (gần Công an phường Nghĩa Lộ) đến Km4+500 (gần Cây xăng Nghĩa Hằng).

Thời gian phân luồng từ 16h - 22h30 trong các ngày 13/10 (sơ duyệt), 14/10 (tổng duyệt) và 16/10 (chính thức).

Toàn cảnh buổi hợp luyện.

Trong thời gian này, các phương tiện được hướng dẫn di chuyển theo những tuyến đường vòng tránh để hạn chế ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ các hoạt động lễ hội.

Cụ thể, phương tiện đi từ hướng phường Yên Bái đến xã Mù Cang Chải và ngược lại di chuyển theo quốc lộ 32 hoặc đường Hoàng Liên Sơn.

Đối với các phương tiện đi từ xã Trạm Tấu đến phường Nghĩa Lộ và ngược lại, lộ trình thay thế là tuyến đường 2/9 - đường An Hòa - Dốc Đỏ.

UBND tỉnh Lào Cai đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân chủ động cập nhật thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng trong thời gian tổ chức phân luồng.

Việc điều tiết giao thông nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân trên địa bàn.