Lào Cai phấn đấu thu hút khoảng 247 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài đến năm 2030

Tỉnh cũng ưu tiên các dự án gắn với Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai - Vân Nam, Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai (Ảnh Viết Vinh. Nguồn: Báo và PTTH Lào Cai)

Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài, gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Theo đó, Lào Cai xác định phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng chất lượng, hiệu quả, bền vững; phấn đấu trở thành điểm đến đầu tư có sức cạnh tranh của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, nhất là đối với các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghiệp chế biến, chế tạo, chế biến sâu khoáng sản, logistics, thương mại biên giới, du lịch chất lượng cao và kinh tế xanh.

Phấn đấu thu hút mới và tăng vốn khoảng 247 triệu USD

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh phấn đấu thu hút mới và tăng vốn đầu tư nước ngoài khoảng 247 triệu USD; vốn thực hiện khoảng 150 triệu USD, tỷ lệ vốn thực hiện trên tổng vốn đăng ký đạt khoảng 60 - 65%. Trên 70% số dự án đầu tư nước ngoài thu hút mới được định hướng vào các lĩnh vực trọng điểm, có lợi thế của tỉnh.

Các lĩnh vực được ưu tiên gồm công nghiệp chế biến, chế tạo; chế biến sâu khoáng sản; chế biến nông - lâm sản và dược liệu; năng lượng; vật liệu mới; logistics; thương mại cửa khẩu; du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và văn hóa chất lượng cao.

Tỉnh cũng ưu tiên các dự án gắn với Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai - Vân Nam, Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, vùng nguyên liệu và chuỗi sản xuất, chế biến dược liệu; đồng thời gắn thu hút đầu tư với định hướng phát triển Sa Pa trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa có tầm quốc tế.

Đến năm 2030, Lào Cai phấn đấu có khoảng 20 - 30 doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tỷ lệ lao động qua đào tạo trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt từ 60% trở lên. Tỉnh từng bước hình thành mạng lưới doanh nghiệp cung ứng, doanh nghiệp vệ tinh, đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp trong nước.

Dự án vùng nguyên liệu và chuỗi sản xuất, chế biến dược liệu được tỉnh chú trọng ưu tiên. (Ảnh Viết Vinh. Nguồn: Báo và PTTH Lào Cai)

Một trong những mục tiêu đáng chú ý là trong năm 2026 hoàn thành thủ tục thành lập mới các khu, cụm công nghiệp với tổng diện tích từ 500 ha trở lên và hoàn thiện ít nhất 500 ha mặt bằng sạch. Đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu có 20 khu công nghiệp và 54 cụm công nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh định hướng phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, logistics, hạ tầng cửa khẩu, tăng cường kết nối theo hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; đồng thời giảm dần các dự án gia công, sơ chế đơn thuần, công nghệ thấp, thâm dụng tài nguyên, năng lượng, lao động hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Hướng tới cực tăng trưởng quan trọng của vùng vào năm 2045

Tầm nhìn đến năm 2045, Lào Cai đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; trung tâm kinh tế cửa khẩu, logistics, công nghiệp chế biến, du lịch và dịch vụ có sức cạnh tranh cao; là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam, ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc.

Tầm nhìn đến năm 2045, Lào Cai đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; trung tâm kinh tế cửa khẩu, logistics. (Ảnh: Viết Vinh - Nguồn Báo và PTTH Lào Cai)

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được định hướng phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng và hiệu quả, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, hình thành các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng, đóng góp cho tăng trưởng xanh và bền vững.

Tập trung 8 nhóm giải pháp trọng tâm

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 8 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài; nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư chiến lược.

Cùng với đó là đổi mới, nâng cao chất lượng thu hút, quản lý và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nước ngoài; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước; nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong thu hút đầu tư, tỉnh sẽ xây dựng tiêu chí sàng lọc và danh mục dự án ưu tiên phù hợp với quy hoạch, khả năng đáp ứng về hạ tầng, đất đai, năng lượng, nguồn nhân lực và yêu cầu bảo vệ môi trường. (Ảnh: Viết Vinh - Nguồn: Báo và PTTH Lào Cai).

Trong thu hút đầu tư, tỉnh sẽ xây dựng tiêu chí sàng lọc và danh mục dự án ưu tiên phù hợp với quy hoạch, khả năng đáp ứng về hạ tầng, đất đai, năng lượng, nguồn nhân lực và yêu cầu bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng thẩm định năng lực tài chính, công nghệ, hiệu quả sử dụng đất, tài nguyên và tác động môi trường. Các dự án công nghệ thấp, gia công, sơ chế đơn thuần, thâm dụng tài nguyên, năng lượng, lao động hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm sẽ được sàng lọc, hạn chế.

Kế hoạch cũng yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ quản lý hành chính sang đồng hành, hỗ trợ và kiến tạo phát triển; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; tăng cường chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, liên thông dữ liệu, qua đó rút ngắn thời gian và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Xác định rõ những nhiệm vụ phải triển khai ngay trong năm 2026

Theo Kế hoạch, việc quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 10-NQ/TW đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân phải hoàn thành trong tháng 10/2026 và được thực hiện thường xuyên hằng năm.

Đảng ủy UBND tỉnh được giao tham mưu xây dựng, ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh để cụ thể hóa đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, nguồn lực và kết quả thực hiện; nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Trong năm 2026, tỉnh đồng thời rà soát hiện trạng dữ liệu về dự án đầu tư nước ngoài, môi trường đầu tư, quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật, dự án ưu tiên và nhà đầu tư tiềm năng; rà soát tổng thể các cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, thuế, hải quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cụ thể hóa nhiệm vụ phù hợp chức năng, điều kiện thực tiễn; xác định rõ tiến độ, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả thu hút, quản lý và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

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