Lào Cai: Phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm đạt trên 10,1%

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản số 10664/UBND-TH về rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026 theo Nghị quyết số 312/NQ-CP của Chính phủ. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV đạt 12,66%, phấn đấu cả năm đạt từ 10,1% trở lên.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, quý III năm 2026, tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 10,58%, cao hơn 0,08 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra và là mức cao nhất kể từ đầu năm. Tính chung 9 tháng, GRDP ước tăng 9,09%, thấp hơn 0,44 điểm phần trăm so với kịch bản tại Kế hoạch số 400/KH-UBND ngày 21/8/2026, nhưng vẫn cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước là 9,01%.

Lào Cai đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý IV/2026 đạt 12,66%, cả năm đạt từ 10,1% trở lên. Ảnh: laocai.gov.vn

Xét theo khu vực kinh tế, dịch vụ đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng chung, với 4,01 điểm phần trăm; khu vực xây dựng cũng đạt kết quả vượt kịch bản, trong khi nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản bám sát mục tiêu. Ngược lại, khu vực công nghiệp tăng trưởng thấp hơn kịch bản 3,06 điểm phần trăm, trở thành điểm nghẽn chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả tăng trưởng 9 tháng đầu năm.

Để hoàn thành mục tiêu cả năm, kịch bản cập nhật xác định tăng trưởng quý IV cần đạt 12,66%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản phấn đấu tăng 5,21%; công nghiệp tăng 19,10%; xây dựng tăng 19,28%; dịch vụ tăng 11,83%. Riêng thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm phấn đấu tăng 9,05%.

UBND tỉnh xác định khả năng phục hồi và duy trì đà tăng trưởng của khu vực công nghiệp có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Theo tính toán, công nghiệp đóng góp khoảng 4,61/12,66 điểm phần trăm tăng trưởng GRDP quý IV, chiếm khoảng 36% tổng mức tăng trưởng theo kịch bản.

Trong quý IV, ngành khai khoáng cần tăng trưởng 30,30%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,43%; sản xuất và phân phối điện tăng 17,21%. Tỉnh yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu đưa mỏ sắt Quý Xa với công suất dự kiến 5 triệu tấn/năm vào khai thác chính thức trong tháng 10/2026; rà soát các mỏ chậm đưa vào khai thác, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các vấn đề về mặt bằng, bãi thải, giấy phép và nguồn nguyên liệu.

Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt hơn 2,4 tỷ USD, tăng 64%. Ảnh: laocai.gov.vn

Đối với công nghiệp chế biến, chế tạo, cần kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các nhà máy hết thời hạn hoạt động, theo dõi sát tình hình sản xuất, tiêu thụ và tồn kho, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường. Tỉnh cũng đặt mục tiêu tạo tối thiểu 500 ha mặt bằng sạch phục vụ phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phấn đấu khởi công 4 khu công nghiệp Võ Lao, Châu Quế, Xuân Ái và Cam Đường trong tháng 11/2026.

Cùng với công nghiệp, các ngành, lĩnh vực được yêu cầu triển khai đồng bộ giải pháp để tăng trưởng vượt kịch bản, tạo dư địa bù đắp khi cần thiết. Sở Xây dựng tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, phối hợp triển khai 38 khu tái định cư và 3 dự án san tạo mặt bằng; phấn đấu hoàn thành mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai trong năm 2026. Tỉnh đồng thời phấn đấu hoàn thành 1.000 căn nhà ở xã hội trong năm.

Khu vực dịch vụ tiếp tục được xác định là động lực quan trọng. Quý IV, tỉnh phấn đấu đón trên 3 triệu lượt khách du lịch; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng trên 25,5%, doanh thu du lịch vượt kế hoạch năm. Các hoạt động xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu, logistics và kết nối thị trường cần được đẩy mạnh, khai thác hiệu quả lợi thế cửa khẩu và các sự kiện văn hóa, du lịch trên địa bàn.

UBND tỉnh yêu cầu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao; tăng cường rà soát các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách tỉnh giao 23.500 tỷ đồng. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải cụ thể hóa mục tiêu thành chỉ tiêu thực hiện theo từng tháng, gắn với sản lượng, giá trị sản xuất, số thu ngân sách và tiến độ giải ngân; thường xuyên đánh giá kết quả, kịp thời báo cáo khó khăn, xác định trách nhiệm và đề xuất giải pháp khắc phục đối với các chỉ tiêu có nguy cơ không đạt.

Sở Tài chính chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kịch bản tăng trưởng, phối hợp với Thống kê tỉnh rà soát số liệu và tham mưu giải pháp điều hành. Các sở, ngành, địa phương gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính trước ngày 5 hằng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.