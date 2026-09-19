Lào Cai phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trước ngày 30/6/2027

Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2027, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, tổ chức bị ảnh hưởng.

Các khu tái định cư đang được đẩy nhanh tiến độ.

Kế hoạch nêu rõ, các khu tái định cư bổ sung và khu tái định cư điều chỉnh quy mô đầu tư phải hoàn thành trước ngày 30/4/2027; các khu đang đầu tư hoàn thành trước ngày 30/3/2027.

Các dự án san gạt mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật phục vụ di chuyển cơ sở sản xuất tại khu, cụm công nghiệp Đông Phố Mới, Sơn Mãn - Vạn Hòa hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Đối với giải phóng mặt bằng các ga: Lào Cai mới, Bảo Thắng, Sa Pa, Văn Bàn, Châu Quế, Đông An, An Thịnh, Y Can, Yên Bái, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/5/2027; giải phóng mặt bằng các đoạn tuyến và các công trình phục vụ thi công hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Riêng khu vực thi công hầm Vạn Hòa, phường Lào Cai, hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/1/2027.

Phối cảnh nhà ga và khu logistic thuộc Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Tỉnh cũng yêu cầu khởi công các dự án di dời công trình hạ tầng kỹ thuật trước ngày 31/12/2026, tổ chức thi công, di dời từ tháng 1 đến tháng 5/2027. Đồng thời, từ tháng 10/2026 đến tháng 3/2027 sẽ lập quy hoạch phân khu xây dựng các ga và vùng phụ cận, tạo cơ sở khai thác quỹ đất theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông (TOD).

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư các dự án và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện phân công nhiệm vụ phải bảo đảm nguyên tắc "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền), làm cơ sở theo dõi, kiểm tra, đánh giá, xử lý các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm, bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án.