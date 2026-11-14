Lào Cai phấn đấu hoàn thành 3.970 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026–2030

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 – 2030, Lào Cai phấn đấu hoàn thành tối thiểu 3.970 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê (trong đó 3.770 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 200 căn nhà ở cho thuê).

Đối với nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 820 căn trong năm 2026; 920 căn năm 2027; 600 căn năm 2028; 790 căn năm 2029 và 640 căn năm 2030. Cộng với 1.580 căn nhà ở xã hội đã hoàn thành đến năm 2025, dự kiến đến năm 2030, tổng số căn nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đạt tối thiểu 5.350 căn.

Tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ triển khai 8 dự án nhà ở xã hội đã lựa chọn được nhà đầu tư.

Đối với nhà ở cho thuê, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 30 căn trong năm 2027, 30 căn năm 2028, 50 căn năm 2029 và 90 căn năm 2030. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh sẽ rà soát nhu cầu thuê nhà của từng nhóm đối tượng, từng khu vực, từ đó xác định vị trí, quy mô và danh mục dự án phù hợp. Trọng tâm là những địa bàn có nhu cầu cao như các phường: Lào Cai, Yên Bái, Âu Lâu, Văn Phú, Cam Đường, Sa Pa...

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ triển khai 8 dự án nhà ở xã hội đã lựa chọn được nhà đầu tư. Đối với các dự án đã khởi công, chủ đầu tư phải tập trung nhân lực, vật lực, tài chính, tổ chức thi công theo tiến độ cam kết.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu đưa các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê vào nhóm hồ sơ ưu tiên.

Với các dự án chưa khởi công hoặc đang hoàn thiện thủ tục, các cơ quan liên quan phải phối hợp giải quyết đồng bộ các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy; không để hồ sơ chậm xử lý do thiếu phối hợp.

Đối với những dự án có nguy cơ chậm tiến độ, tỉnh yêu cầu xây dựng phương án bù tiến độ hoặc điều chuyển chỉ tiêu sang dự án có khả năng hoàn thành sớm, bảo đảm hoàn thành kế hoạch từng năm và cả giai đoạn.

Năm 2027, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở xã hội cho thuê.

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh được giao khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án hoặc dự án đầu tư xây dựng, mua lại nhà ở phục vụ mục đích cho thuê ngay trong quý IV/2026; bảo đảm hoàn thành tối thiểu 30 căn năm 2027, 30 căn năm 2028, 50 căn năm 2029 và 90 căn năm 2030.

Cùng với đó, tỉnh sẽ rà soát quỹ đất sạch, quỹ nhà ở thuộc tài sản công không còn nhu cầu sử dụng sau sắp xếp đơn vị hành chính để nghiên cứu phương án khai thác, chuyển đổi công năng sang nhà ở cho thuê theo quy định.

Nhu cầu nhà lưu trú của công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế cũng được rà soát nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư, bảo đảm chỗ ở an toàn, ổn định cho người lao động.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê sẽ góp phần từng bước đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, công nhân, người lao động.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê vào nhóm hồ sơ ưu tiên; tăng cường phối hợp liên thông giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư. Đồng thời, thiết lập bảng theo dõi tiến độ hằng tháng đối với từng dự án, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Sở Xây dựng được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc tiến độ, tổng hợp kết quả thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các dự án chậm tiến độ hoặc có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê sẽ góp phần từng bước đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, công nhân, người lao động, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.