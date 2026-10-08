Lào Cai: Phấn đấu giải ngân tối thiểu 95% vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026

Theo báo cáo, năm 2026, tổng kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh Lào Cai là 2.276,189 tỷ đồng, trong đó đã phân bổ 1.967,537 tỷ đồng.

Đến ngày 5/10, tổng vốn giải ngân đạt 567,113 tỷ đồng, bằng 28,8% số vốn đã phân bổ. Riêng nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026, tỷ lệ giải ngân đạt 54,3%.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: laocai.gov.vn

Trong 9 tháng qua, các sở, ngành, địa phương đã triển khai đồng thời nguồn vốn giai đoạn 2021 - 2025 kéo dài và các chương trình giai đoạn 2026 - 2030, trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện bàn giao, chuyển tiếp nhiều nhiệm vụ, dự án. Công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách; rà soát, phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương được tập trung thực hiện.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vẫn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Hiện còn 308,652 tỷ đồng chưa được phân bổ; 166,854 tỷ đồng đã được rà soát để thu hồi, điều chỉnh, phân bổ lại cho các nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030. Một số chương trình, đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hoặc chưa phát sinh giải ngân.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân trong 3 tháng cuối năm; đồng thời đánh giá công tác chuẩn bị giao, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 và năm 2026.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương xác định những tháng cuối năm là giai đoạn cao điểm, tập trung cao nhất cho nhiệm vụ thực hiện và giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu kết luận hội nghị. ﻿Ảnh: laocai.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm với quan điểm chỉ đạo là: Không chờ đợi, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm; không để các thủ tục thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan, đơn vị kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Đối với toàn bộ nguồn vốn giai đoạn 2021 - 2025 được kéo dài sang năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu giải ngân 100% trước ngày 31/12/2026, không để bị thu hồi, hủy dự toán do nguyên nhân chủ quan. Tỉnh phấn đấu hết tháng 10/2026, tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh tối thiểu đạt 75%; hết tháng 11/2026 tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh đạt tối thiểu 85%; đến ngày 31/12/2026 đạt tối thiểu 95%, trong đó vốn kéo dài phải hoàn thành 100%.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung đồng thời 3 nhóm nhiệm vụ: giải ngân ngay số vốn đã đủ điều kiện; hoàn thiện thủ tục đối với nguồn vốn mới được giao; khẩn trương thu hồi, điều chỉnh nguồn vốn không còn khả năng thực hiện để phân bổ cho các nhiệm vụ có khả năng giải ngân.

Đối với vốn đầu tư, các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với nghiệm thu, thanh toán, song song với việc bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng, chế độ và quy định pháp luật; chú trọng chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn.