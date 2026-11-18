Ngày 17/11/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai ban hành thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Các sản phẩm du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa gắn với bản sắc các dân tộc của Lào Cai tiếp tục thu hút sự quan tâm đông đảo của du khách. (Ảnh: Báo và PT - TH Lào Cai)

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, tạo việc làm và sinh kế bền vững cho người dân. Tỉnh hướng tới trở thành trung tâm du lịch bốn mùa, chất lượng cao, có sức cạnh tranh quốc tế, giữ vai trò động lực phát triển du lịch vùng Trung du và miền núi phía Bắc, với thương hiệu “Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc”.

Nâng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm du lịch

Trong số 17 triệu lượt khách phấn đấu đón vào năm 2030, khách nội địa đạt 13 triệu lượt, khách quốc tế đạt 4 triệu lượt. Tốc độ tăng trưởng khách bình quân đạt khoảng 10,1%/năm, riêng khách quốc tế khoảng 22%/năm. Tỉnh đặt mục tiêu nâng mức chi tiêu bình quân lên khoảng 4,7 triệu đồng/lượt khách, đồng thời tăng thời gian lưu trú bình quân và tỷ lệ khách quay trở lại qua từng năm.

Quy mô cơ sở lưu trú dự kiến tăng lên 33.500 buồng, trong đó tỷ lệ buồng khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 - 5 sao chiếm từ 30% đến 35%. Số việc làm trong lĩnh vực du lịch phấn đấu đạt khoảng 80.000, trong đó có khoảng 36.000 lao động trực tiếp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đạt trên 75%.

Về du lịch cộng đồng, tỉnh phấn đấu xây dựng, chuẩn hóa 6 mô hình đạt tiêu chuẩn ASEAN và hỗ trợ từ 10 đến 15 làng du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn Việt Nam.

Ba mô hình làng, không gian văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng được xác định gồm làng văn hóa dân tộc Mông tại xã Mù Cang Chải, không gian văn hóa dân tộc Thái tại phường Nghĩa Lộ và không gian văn hóa dân tộc Tày tại xã Nghĩa Đô.

Tỉnh phấn đấu có ít nhất 2 bản tại xã Lâm Thượng và xã Nghĩa Đô đạt Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN.

Du khách trải nghiệm đạp xe ngắm cảnh thiên nhiên ở Lâm Thượng. (Ảnh: Báo và PT - TH Lào Cai)

Lào Cai cũng xây dựng khung và lộ trình hình thành vành đai du lịch chăm sóc sức khỏe theo hai tuyến. Tuyến thứ nhất định hướng kết nối Mậu A, Suối Giàng, Mường Lò, Hạnh Phúc, Tú Lệ và Mù Cang Chải, tập trung vào khoáng nóng, dược liệu, y học cổ truyền và du lịch cộng đồng.

Tuyến thứ hai định hướng kết nối Sa Pa, Y Tý, Tả Phìn, Bắc Hà và Bảo Hà, gắn nghỉ dưỡng núi với dược liệu, y học cổ truyền và văn hóa truyền thống.

Tuyến thứ nhất định hướng có tối thiểu 6 trạm, tuyến thứ hai có tối thiểu 5 trạm. Các trạm cụ thể sẽ được xác định theo kết quả thí điểm.

Tập trung thực hiện ba khâu đột phá

Kế hoạch xác định ba khâu đột phá gồm phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh quốc tế. Các sản phẩm ưu tiên là nghỉ dưỡng núi cao, chăm sóc sức khỏe, du lịch văn hóa, di sản, cộng đồng, du lịch sinh thái, thể thao và trải nghiệm thiên nhiên, cùng với kinh tế đêm và nghệ thuật biểu diễn.

Hai khâu đột phá còn lại là phát triển hạ tầng chiến lược, kết nối không gian du lịch, thu hút nhà đầu tư lớn và đổi mới quản trị điểm đến, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉnh tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giao thông, hạ tầng dịch vụ, đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực phát triển du lịch.

Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu hình thành cơ sở dữ liệu du lịch dùng chung, số hóa 100% tài nguyên du lịch đủ điều kiện và có ít nhất 70% cơ sở du lịch sử dụng nền tảng số trong quản trị, kinh doanh. Tỉnh cũng phấn đấu 100% khu du lịch trọng điểm áp dụng bộ tiêu chí du lịch xanh và kiểm soát sức chứa môi trường.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 9 nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong năm 2026 và 51 nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình, với phân công cụ thể về cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, lãnh đạo phụ trách và tiến độ. Đến năm 2045, Lào Cai phấn đấu thu hút từ 8 đến 10 triệu lượt khách quốc tế, đưa mức đóng góp trực tiếp của du lịch lên từ 20% đến 22% GRDP của tỉnh.