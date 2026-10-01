Lào Cai: Phấn đấu đến năm 2030 có vùng trồng dược liệu đạt 8.500 ha

Kế hoạch số 453/KH-UBND của UBND tỉnh vạch ra lộ trình chiến lược phát triển ngành dược và công nghiệp dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại các địa bàn miền núi, biên giới.

Đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ có vùng sản xuất dược liệu quy mô trên 8.500 ha.

Điểm nhấn cốt lõi của kế hoạch là mục tiêu thiết lập và mở rộng lên 8.500 ha vùng trồng dược liệu dưới tán rừng. Việc phát triển kinh tế dưới tán rừng không chỉ phù hợp với địa hình vùng cao, đa dạng sinh học của Lào Cai mà còn bám sát định hướng "phát triển xanh và bền vững" của tỉnh.

Thông qua kế hoạch này, Lào Cai đặt mục tiêu vươn lên trở thành trọng điểm dược liệu của khu vực Tây Bắc với doanh thu cán mốc 2.000 tỷ đồng.

Mô hình trồng sâm giá trị cao tại xã Púng Luông.

Để hiện thực hóa mục tiêu, kế hoạch cũng chỉ rõ các sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở khẩn trương vào cuộc, thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ chế biến sâu, đồng thời bảo đảm đầu ra ổn định cho người dân.

Việc triển khai Kế hoạch 453/KH-UBND mang ý nghĩa an sinh sâu sắc, trực tiếp tạo ra sinh kế đột phá, giúp hàng vạn hộ dân ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tăng thu nhập, vươn lên làm giàu tại quê hương.