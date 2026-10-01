Lào Cai: Phấn đấu đến năm 2030 có vùng trồng dược liệu đạt 8.500 ha
Nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển công nghiệp dược, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 453/KH-UBND, trong đó đặt mục tiêu mở rộng 8.500 ha vùng trồng dược liệu, hướng tới doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao.
Kế hoạch số 453/KH-UBND của UBND tỉnh vạch ra lộ trình chiến lược phát triển ngành dược và công nghiệp dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại các địa bàn miền núi, biên giới.
Điểm nhấn cốt lõi của kế hoạch là mục tiêu thiết lập và mở rộng lên 8.500 ha vùng trồng dược liệu dưới tán rừng. Việc phát triển kinh tế dưới tán rừng không chỉ phù hợp với địa hình vùng cao, đa dạng sinh học của Lào Cai mà còn bám sát định hướng "phát triển xanh và bền vững" của tỉnh.
Thông qua kế hoạch này, Lào Cai đặt mục tiêu vươn lên trở thành trọng điểm dược liệu của khu vực Tây Bắc với doanh thu cán mốc 2.000 tỷ đồng.
Để hiện thực hóa mục tiêu, kế hoạch cũng chỉ rõ các sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở khẩn trương vào cuộc, thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ chế biến sâu, đồng thời bảo đảm đầu ra ổn định cho người dân.
Việc triển khai Kế hoạch 453/KH-UBND mang ý nghĩa an sinh sâu sắc, trực tiếp tạo ra sinh kế đột phá, giúp hàng vạn hộ dân ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tăng thu nhập, vươn lên làm giàu tại quê hương.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lao-cai-phan-dau-den-nam-2030-co-vung-trong-duoc-lieu-dat-8500-ha-post910765.html