Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh Lào Cai phấn đấu 95% người trưởng thành được truyền thông về tác hại của rượu, bia và các biện pháp phòng, chống; 100% người điều khiển phương tiện giao thông được phổ biến quy định không uống rượu, bia khi lái xe; 100% cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện truyền thông phù hợp với lứa tuổi người học.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có 95% người dân trưởng thành được truyền thông về tác hại của rượu, bia và các biện pháp phòng, chống.

Đồng thời, 95% cơ sở kinh doanh rượu, bia và 95% hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật có liên quan.

Tỉnh phấn đấu 90% ấn phẩm báo in, báo điện tử, chương trình phát thanh, truyền hình của tỉnh đăng tải, phát sóng tin, bài về phòng, chống tác hại của rượu, bia hằng tháng; 100% hệ thống truyền thanh xã, phường thực hiện tuyên truyền nội dung này; 90% phóng viên và người tham gia hoạt động thông tin cơ sở được tập huấn, cung cấp thông tin.

Nội dung truyền thông tập trung vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe thể chất, tinh thần, an ninh, trật tự và an toàn giao thông; các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe, an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Hoạt động truyền thông hướng tới người dân, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, người điều khiển phương tiện giao thông, người lao động, cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, bia và các nhóm có liên quan.

Một trong những trọng tâm của kế hoạch là đa dạng hóa hình thức truyền thông, kết hợp tuyên truyền trực tiếp với tuyên truyền trên báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, nền tảng số và mạng xã hội.

Công tác tuyên truyền được gắn với kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, nhất là việc chấp hành quy định không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông, tại nơi làm việc, học tập và những địa điểm mà pháp luật quy định không được uống, không được bán rượu, bia.

Trong lĩnh vực giáo dục, nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia được lồng ghép vào chương trình, hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khóa và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

Nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia được đưa vào hương ước, quy ước và các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng.

Tại cộng đồng, nội dung này được đưa vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hương ước, quy ước và các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội.

Tỉnh cũng chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, bia, hộ gia đình và cá nhân sản xuất rượu thủ công chấp hành quy định pháp luật; trong đó, nhấn mạnh không bán, cung cấp rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.

Cùng với công tác truyền thông, Lào Cai sẽ tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ y tế, phóng viên, người tham gia hoạt động thông tin cơ sở, cộng tác viên, nhân viên y tế thôn, bản và nhân viên y tế trường học; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm.

UBND tỉnh giao Sở Y tế làm cơ quan đầu mối, chủ trì triển khai kế hoạch; các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

Các cơ quan báo chí, truyền thông được giao tăng cường đăng tải, phát sóng tin, bài, phóng sự, chuyên mục và các sản phẩm truyền thông trên báo chí, nền tảng số, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân.